港媒：重慶兩會工作報告 政協主席王炯暈倒

中共今秋將召開20大，政壇動態引人關注。港媒星島日報引述可靠消息透露，重慶「兩會」昨上午開幕，重慶市政協主席王炯在政協開幕會作工作報告，驚傳因心腦血管問題在主席台暈倒，全場譁然。這是繼去年內蒙古政府主席布小林作政府工作報告暈倒，再度發生兩會會場重大事故。

據報導，昨上午九時，政協重慶市第五屆委員會第五次會議在市人民大禮堂開幕，王炯作工作報告。消息指，王炯在作報告的時候突然倒下，估計是心腦血管問題；在身邊工作人員和攝影人員反應遲鈍，從說不出話到倒下起碼持續了五至八秒左右，居然沒有人上去扶住他。

據悉，王炯送院搶救，市政協副主席宋愛榮之後繼續做工作報告。

報導指，幾位在香港透過視訊參加會議的重慶市政協委員均稱「沒有看到」。不過，重慶衛視直播畫面顯示，重慶市委組織部長彭金輝、市委秘書長李明清等高層在主席台就坐，作工作報告者講話語速緩慢，後來口齒不清，會場突傳「哇哇」驚叫，重慶市人大常委會副主任王越表情驚訝張嘴，主席台多人站起來，望向講台，畫面中斷。

現年五十七歲的王炯，一九六四年九月出生，河南人，畢業於武漢鋼鐵學院，長期在武漢鋼鐵公司工作，官至武漢鋼鐵（集團）公司黨委書記、副總經理，二○○八年調任大陸全國總工會副主席、書記處書記，後歷任安徽省委常委、組織部部長，江蘇省委常委、組織部部長，河南省委副書記，二○一八年調任重慶市政協主席，成為正部級高官，同時也是十九屆中共中央候補委員。

報導提到，去年一月，內蒙古自治區主席布小林在兩會作政府工作報告，在講台突然暈倒，也引起外界關注。