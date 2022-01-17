廣東皮革等業 喜迎RCEP利多

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
搶占RCEP紅利，廣州港集團去年3月新增6條國際班輪航線。圖為印度航線AS1首靠南沙二期碼頭。（中新社）
搶占RCEP紅利，廣州港集團去年3月新增6條國際班輪航線。圖為印度航線AS1首靠南沙二期碼頭。（中新社）

「元旦以來我們就一直在抓緊時間生產，工人加班加點，現在國外訂單排到幾個月之後。隨著RCEP落地生效，出口日本的箱包可以享受更多關稅優惠，我們的幹勁更足」，廣州市智嘉皮具有限公司負責人高先生表示。

中新社報導，經過多年聚集發展，廣東已成為中國大陸最大的皮具箱包生產地之一，涉及的原輔質料市場範圍很大，產銷量約占中國大陸的三分之一。廣州市花都區獅嶺素有「中國皮具之都」的美譽，是中國大陸最大的箱包皮具產銷中心和原輔材料集散地。

數據顯示，花都獅嶺匯聚8800多家箱包皮具類廠商、16800多配套服務商戶，每年向全球客戶提供箱包總數超7億隻，出口量逾60%，規模以上工業企業121家，年產值300億元人民幣。

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）2022年1月1日正式生效。RCEP成員國一直是廣州往來最為緊密的國家，隨著這一全球規模最大、發展潛力最大、成員結構最多元的自由貿易區正式起航，一周以來眾多廣州企業獲得降稅大禮包。

日本是廣東皮革產品的主要出口消費國之一，皮革、紡織和鞋靴產品是RCEP項下日本對中國大陸的重要降稅商品。據初步測算， RCEP實施首年，廣東僅皮革、紡織和鞋靴產品對日出口，就可享受關稅減讓約4700萬元人民幣，廣東皮革產業迎來重大政策利好，將贏得更加廣闊的合作空間。

廣州市多維利皮具有限公司是知名的皮具箱包生產企業。RCEP實施首日，該公司成為獲廣州海關簽發首批RCEP原產地證書的企業。

廣州海關所屬花都海關政務服務科科長侯智芬表示，根據相關公告，RCEP生效前已出口的在途貨物，企業可根據相關規定，在今年6月30日前申請補發RCEP原產地證書，這對於眾多企業而言是重大便利舉措。

廣東 海關

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