中國輕紡城 去年交易增8.12％

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國輕紡城建設管理委員會披露，2021年亞洲最大布匹市場—中國輕紡城線上線下市場成交額達3040.56億元人民幣，其中市場群交易2338.88億元，同比增長8.12%。隨著「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）2022年元旦生效實施，紡織外貿再迎新機遇。

中新社報導，中國輕紡城地處長三角南翼、浙江省紹興市柯橋區，全球近四分之一的紡織品在此交易。

1月以來，浙江莉莎貝拉紡織服飾有限公司車間內，工人們加班加點趕工期。「這批即將運往義大利的仿棉面料原料是我們的『拳頭』產品，包含再生纖維，非常環保。」該公司董事長夏燕紅介紹，2021年公司銷售額同比增長30%左右。

過去一年，中國輕紡城市場保持良好的發展趨勢，光面料市場成交額就達1685.14億元，同比增長10.46%；網上成交額達701.68億元，同比增長15.59%。1月至12月，中國輕紡城新註册市場主體5084家，其中新註册企業2099家，新註册個體工商戶2985家。

2020年12月底，中國輕紡城市場採購貿易方式試點正式放量運行。目前，中國輕紡城並吸引173家外貿公司、1422家供貨商參與試點。

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