新疆喀什綜合保稅區 貿易額增5倍

新疆喀什綜合保稅區16日披露，2021年該綜保區進出口貿易額突破46億元（人民幣，下同），同比增長超過5倍。

中新社報導，新疆喀什綜保區2015年正式封關運營。據喀什綜保區管委會主任馬海濤表示，2019年以來，該綜保區加強了軟硬件投入，建設了一批廠房和倉庫，帶來了企業的活躍度，增加了產值和效益。

喀什「五口通八國，一路連歐亞」，向西開放的地緣優勢明顯。當地政府在該綜保區設立「集拼集運」中心，提升服務，降低企業成本，優化通關環境。喀什海關集中40餘名關員為企業辦理報關、查驗等手續，企業在此集中完成組貨和通關。

除優化營商環境，業務創新亦是該綜保區在疫情防控態勢下實現逆勢增長的動力。馬海濤說，2021年2月，喀什「特區」推出多項辦法重點支持跨境電商進出口業務發展。針對企業訴求和境外消費者需求，喀什綜保區從「B to C」到設立海外倉，外貿業態不斷創新，跨境電商呈現爆發式增長，2021年跨境電商實現1500萬單，貨值3.7億元。

新疆志合國際貨運代理有限公司負責人陳昶表示，該公司代理的百貨和生活用品主要出口塔吉克，2021年業務一路上揚。「受益於通關便利化，新年開局很好。」