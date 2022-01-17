新疆喀什綜合保稅區 貿易額增5倍

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

新疆喀什綜合保稅區16日披露，2021年該綜保區進出口貿易額突破46億元（人民幣，下同），同比增長超過5倍。

中新社報導，新疆喀什綜保區2015年正式封關運營。據喀什綜保區管委會主任馬海濤表示，2019年以來，該綜保區加強了軟硬件投入，建設了一批廠房和倉庫，帶來了企業的活躍度，增加了產值和效益。

喀什「五口通八國，一路連歐亞」，向西開放的地緣優勢明顯。當地政府在該綜保區設立「集拼集運」中心，提升服務，降低企業成本，優化通關環境。喀什海關集中40餘名關員為企業辦理報關、查驗等手續，企業在此集中完成組貨和通關。

除優化營商環境，業務創新亦是該綜保區在疫情防控態勢下實現逆勢增長的動力。馬海濤說，2021年2月，喀什「特區」推出多項辦法重點支持跨境電商進出口業務發展。針對企業訴求和境外消費者需求，喀什綜保區從「B to C」到設立海外倉，外貿業態不斷創新，跨境電商呈現爆發式增長，2021年跨境電商實現1500萬單，貨值3.7億元。

新疆志合國際貨運代理有限公司負責人陳昶表示，該公司代理的百貨和生活用品主要出口塔吉克，2021年業務一路上揚。「受益於通關便利化，新年開局很好。」

電商 新疆 疫情

延伸閱讀

英特爾刪涉疆文字 美議員促撤補助

下架新疆商品惹麻煩？ 中控19項網安漏洞 沃爾瑪又挨罰

關切新疆房源 美國議員去函Airbnb要求說明

上千日人報名遊新疆 中國領館不滿負面報導拒日媒同行

相關新聞

陸拉抬三四線城房市買氣

為拉抬三、四線城市的房市買氣，去年底至1月中旬，中國大陸已有安徽蕪湖、浙江武義、廣東肇慶、江蘇海安、福建晉江、湖南衡陽等...

寧波港解封也沒用 陸貨運業者：都塞在歐美

在歷經疫情影響後，大陸浙江寧波北崙管控區14日正式解封，外界關注全球貨運塞港情況是否放緩。對此，當地貨運業者坦言，終歸還...

陸發改委 刺激五大消費

面對去年底消費表現不如預期，為確保2022年經濟開局穩健，大陸國家發改委昨（16）日發布，《關於做好近期促進消費工作的通...

中國輕紡城 去年交易增8.12％

中國輕紡城建設管理委員會披露，2021年亞洲最大布匹市場—中國輕紡城線上線下市場成交額達3040.56億元人民幣，其中市...

青藏高原首個綜合保稅區 封關運行

西寧綜合保稅區封關運行暨首批企業入區儀式16日在西寧綜合保稅區舉行，標誌著青藏高原首個綜合保稅區封關運行，且首單貨物正式...

陸上月房價 多地重回去年初起點

大陸國家統計局15日公布的數據顯示，2021年12月份，大陸70個大中城市房價同比漲幅回落。多地房價基本重回2021年年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。