青藏高原首個綜合保稅區 封關運行

西寧綜合保稅區封關運行暨首批企業入區儀式16日在西寧綜合保稅區舉行，標誌著青藏高原首個綜合保稅區封關運行，且首單貨物正式通關，填補了青藏高原沒有綜合性海關特殊監管區域的空白。

中新社報導，大陸國務院2019年12月20日同意批准西寧設立綜合保稅區，打造開放經濟發展的先行區和加工貿易轉型升級的集聚區。西寧綜合保稅區位於西寧市北川工業園區，規劃占地面積1386畝，封關驗收工程（建前工程）總投資為10.8億元人民幣。西寧綜合保稅區2020年8月15日全面啟動建設，2021年12月20日通過正式驗收。

西寧市副市長、西寧綜合保稅區管委會主任蕭向東表示，西寧綜保區建成運行，搭建起了西寧市主動融入「一帶一路」建設的新平台，推動了高原內陸與沿海沿邊協同開放的新窗口。

「此次封關運行，首批5家企業也正式入駐，預計年內實現進出口總額20億元人民幣，占全市進出口總額80%左右，在服務和帶動青海省和西寧市外向型經濟發展上將發揮主引擎作用。」蕭向東說。

西寧海關關長扎頓說，西寧海關將按照既定的工作方案和推出的「西寧海關支持西寧綜合保稅區發展七項措施」，助力西寧綜保區高質量運營。

伴隨著隆隆的鳴笛聲，兩輛從加拿大進口的精密設備集裝箱卡車，在西寧海關的監管下順利駛入西寧綜合保稅區，首批貨物正式通關，標誌著西寧綜合保稅區進入業務實質性操作階段。

首批入區企業代表青海森澳商貿有限公司董事長陳少勇表示，用好政策疊加優勢、制度紅利，著眼中國大陸、鏈接全球，主動融入新發展格局。