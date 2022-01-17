陸上月房價 多地重回去年初起點

大陸國家統計局15日公布的數據顯示，2021年12月份，大陸70個大中城市房價同比漲幅回落。多地房價基本重回2021年年初起點，多位業內人士分析，今年房價或出現三大趨勢。

中新社報導，從12月份的70城房價指數來看，長三角區域的杭州新房價格漲幅居首（漲0.5%），上海環比排第二（漲0.4%），溫州、合肥新房漲幅也相對靠前。二手房市場同樣如此。上海（漲0.4%）、杭州（漲0.3%）是12月份70個大中城市中，為數不多二手房價保持升勢的城市，漲幅居於第三和第四位。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，這意味著長三角樓市或率先回暖。而廣州、深圳12月份新房價格繼續下跌，跌幅分別為0.6%和0.1%，二手房價格也不同程度下滑，意味著珠三角樓市或將繼續呈現疲軟態勢。

官方數據顯示，去年12月份，一線城市二手住宅銷售價格環比由上月下降0.2%轉為上漲0.1%。其中，北京、上海環比分別上漲0.8%和0.4%。

58安居客房產研究院分院院長張波認為，一線城市新房受限價影響，不少熱點區域的市場降溫並不明顯，但熱盤占比已呈現減少態勢。二手房的房價轉跌為升是市場探底回升主要信號之一，尤其是北京和上海的市場回升態勢相對明顯。

李宇嘉也認為，一線城市以二手房為主，按照過往慣例，二手房市場行情領先於新房市場，二手房止跌是市場觸底的先兆。預計，今年一季度，一線城市樓市將率先觸底。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，12月份，70城新房和二手房價平均環比跌幅略有收窄，為本輪市場下行以來首次出現。除一線城市二手房價環比止跌轉穩外，重點省會城市及部分三線城市二手房價格環比跌幅也有所收窄。

張波指出，樓市分化態勢仍然持續。12月份，二線城市中，南京、杭州、合肥、廈門等熱點二線城市的新房價格環比出現上漲，而太原、哈爾濱、鄭州、西寧等城市則依然處降溫趨勢。

多位專家認為，目前樓市上行動力不足，市場弱行情還會延續到2022年的一季度。在房住不炒的定位下，調控政策難見大幅鬆動。