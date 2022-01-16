陸中小券商頻招募高管 應徵者踴躍

大陸中小券商最近大舉公開招募高管。甘肅唯一一家證券公司「華龍證券」近期公開選聘職業經理人，該公司計畫招聘兩名副總經理、一名董事會秘書、 一名首席信息官（CIO）。據了解，在大陸證券業「馬太效應」（強者愈強弱者越弱之兩極化現象）越演越烈下，多家中小證券公司近期都宣布，計畫引入數名高管。

券商中國報導，華龍證券此次計畫招聘2名副總經理，分別分管投資銀行業務和證券投資業務；1名董秘，以及1名CIO。

對於任職資格，華龍證券提出多個要求，比如，原則上年齡不超過50歲；曾擔任證券機構部門負責人及以上職務不少於2年，或曾擔任金融機構部門負責人及以上職務不少於4年，或者具有相當職位管理工作經歷，其中，對於擬選聘的CIO，該公司指出，求職者應從事信息技術工作10年以上，這之中，證券、基金或其他金融行業信息技術相關管理工作年限不少於3年，或在證券監管機構、證券基金業自律組織任職8年以上。

華龍證券相關人士透露，目前已經截止報名，整體徵才情況還可以，各個崗位都吸引了不少應徵者報名參加。

從近年華龍證券的業務情況來看，自營業務是該公司的優勢板塊，投行業務則表現較弱，此次招募兩名副總經理，可能將進一步加強上述兩個板塊經營業績。

大陸國資背景的中小券商動作頻頻，拒絕「躺平」，謀求「彎道超車」，其中，最突出的舉措是「招兵買馬」，多家中小證券公司宣布，計畫引入數名高管。例如，2021年5月，具有深圳國資背景的萬和證券就發布公告，擬向社會公開招募一名分管資產管理業務和資產證券化業務的副總裁。在公告的8個月後，該公司在今年1月引入一名副總裁，前天風證券資產證券化與REITs業務負責人黃長清正式加盟。

而去年12月，廣州開發區控股集團下的粵開證券宣布要招聘公司高管和業務幹部，公告指出，粵開證券計畫招募公司副總裁，分管投行業務，還要招募直投業務負責人、資管業務負責人，以及一線城市業務中心總經理。粵開證券表示，固薪對標大公司；浮動掛鉤業績，力度將會遠超過市場；管理充分授權。