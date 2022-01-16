陸發改委：促進節日消費 推動首季經濟平穩開局

大陸國家發改委16日發布《關於做好近期促進消費工作的通知》，要求各地在精準有效做好疫情防控前提下，抓住春節、元宵節等傳統佳節消費旺季契機，適應民眾消費習慣變化和提質升級需要，挖掘消費熱點和增長點，進一步釋放民眾消費潛力，推動實現第一季度經濟平穩開局。

據香港01報導，《通知》要求，要因地制宜多措並舉滿足民眾節日消費需求。堅持在疫情防控常態化條件下穩定和擴大消費，落實地方主體責任，防止簡單化、「一刀切」、「層層加碼」式防控，最大限度減少對民眾生產生活的影響。

《通知》還提出要打造線上節慶消費提質升級版、有效拓展縣域鄉村消費、大力提升文旅休閒服務供給等。其中還提出要鼓勵網路影片平台限時低價電影放映。

《通知》總共提出10個方面的工作舉措，一是因地制宜多措並舉滿足居民節日消費需求，二是打造線上節慶消費提質升級版，三是有效拓展縣域鄉村消費，四是乘勢而上擴大居民冰雪消費，五是大力提升文旅休閒服務供給，六是進一步激發智慧零售新活力，七是積極發展綠色消費，八是促進住房消費健康發展，九是落實好中小微企業紓困政策，十是全力保障困難群眾等群體基本生活消費。