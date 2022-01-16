習：數位經濟出現不規範 要防平台壟斷和資本無序擴張

中共當局近年強調數位經濟發展重要性，同時加強管理力度。大陸國家主席習近平日前就表明，大陸數字（數位）經濟大而不強，在快速發展中出現了不健康、不規範的趨勢，對經濟金融安全構成威脅，必須堅決糾正和治理。習並提到，要防止平台壟斷和資本無序擴張，依法查處壟斷和不正當競爭行為。

中共黨刊「求是」刊登去年10月18日習近平在中央政治局就推動數位經濟健康發展進行集體學習時的談話。在題為《不斷做強做優做大我國數字經濟》文中，習談及大陸數位經濟發展的成就和主要問題，並提出明確要求。

習近平指出，這些年來，大陸數位經濟發展較快。根據2021全球數位經濟大會的數據，大陸數位經濟規模已經連續多年位居世界第二。特別是新冠肺炎疫情暴發以來，數位技術、數位經濟在支持抗擊新冠肺炎疫情、恢復生產生活方面發揮了重要作用。

談到主要問題，習近平指出，與世界數位經濟大國、強國相比，大陸數位經濟大而不強、快而不優。還要看到，大陸數位經濟在快速發展中也出現了一些不健康、不規範的苗頭和趨勢，這些問題不僅影響數位經濟健康發展，而且違反法律法規、對大陸經濟金融安全構成威脅，必須堅決糾正和治理。

習近平並作出七個方面部署。一是加強關鍵核心技術攻關。二是加快新型基礎設施建設。三是推動數位經濟和實體經濟融合發展。四是推進重點領域數位產業發展。

五是規範數位經濟發展，習指出，推動數位經濟健康發展，要堅持促進發展和監管規範兩手抓、兩手都要硬，在發展中規範、在規範中發展。

習並強調四點，包括健全市場准入制度、公平競爭審查制度、公平競爭監管制度，建立全方位、多層次、立體化監管體系，實現事前事中事後全鏈條全領域監管；糾正和規範發展過程中損害群眾利益、妨礙公平競爭的行為和做法，防止平台壟斷和資本無序擴張，依法查處壟斷和不正當競爭行為；保護平台從業人員和消費者合法權益；加強稅收監管和稅務稽查。

六是完善數位經濟治理體系。習從七方面提出要求，包括健全法律法規和政策制度，完善體制機制；完善主管部門、監管機構職責；改進提高監管技術和手段，把監管和治理貫穿創新、生產、經營、投資全過程；明確平台企業主體責任和義務，建設行業自律機制；開展社會監督、媒體監督、公眾監督，形成監督合力；完善國家安全制度體系，重點加強數位經濟安全風險預警、防控機制和能力建設，實現核心技術、重要產業、關鍵設施、戰略資源、重大科技、頭部企業等安全可控；加強數位經濟發展的理論研究。

七是積極參與數位經濟國際合作。