任正非致母校信曝光：現在雖是冬天 但春天很快會到來

自女兒孟晚舟順利回中國大陸後，華為創始人兼CEO任正非已許久未公開發聲。據大陸證券時報，新春之際，任正非致信母校都勻一中，他在信中表示，現在雖是冬天，但是春天很快就會到來。巧合的是，華為員工論壇心聲社區也於近期轉發了2001年任正非訪問日本後寫下的《北國之春——任正非日本之行，學習過冬》文章和影片。

據報導，日前，任正非最新致母校貴州都勻一中的新春賀詞曝光。任正非於1月6日向母校教師致以新春賀詞，落款處自稱「一中老學生任正非」。

任正非在信中說，「現在雖是冬天，但是春天很快就會到來」。他已向立軍校長發出邀請，委託學校在今年春暖花開時節，組織學校退休教師和全體在職教職工，分批到位於貴安新區的華為雲數據中心參觀體驗。誠摯邀請大家到貴安華為小鎮踏春賞花。

任正非是都勻一中1962屆的學生，他的父親任摩遜還曾在此校擔任過校長。

華為心聲社區最新轉發了任正非2001年訪問日本後發表的《北國之春——任正非日本之行，學習過冬》。

任正非在開頭便寫明，此次東瀛之行，不是來感受異國春天的氣息，欣賞滿山遍野的櫻花，而是為了來學習渡過冬天的經驗。

任正非說，誰能想到，這十年間日本經受了戰後最嚴寒和最漫長的冬天，但彼時日本與十年前一樣寧靜、祥和、清潔、富裕與舒適，日本目前雖然遇到了困難，但其國民的忍耐、樂觀、勤奮和奮鬥的精神未變，信念未變，對生活和工作的熱愛未變。天道酬勤，相信日本能夠度過這寒冷的冬天。

「華為總會有冬天，準備好棉衣，比不准備好。我們該如何應對華為的冬天？」任正非說，這是他在日本訪問時思考的問題，他在文中提出疑問，華為要連續遭遇兩個冬天，就不知道華為人是否還會平靜，沉著應對，克服困難，期盼春天。

「如果，華為的增長速度大幅減慢，日本企業的三種過剩都會在華為出現。沒有及早的認識和充分的思想準備，就會陷於被動。」任正非表示。