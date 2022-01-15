胡錫進：越來越多人擔心今年中國經濟成長率難「保5」

市場普遍預期，2022年中國大陸經濟成長率將低於前一年。但環球時報前總編輯胡錫進指出，近來他聽到有越來越多的人表達對中國經濟疲弱，今年實際經濟成長率可能掉到5%以下甚至更低的焦慮。他認為，這種信心的缺失是個嚴重問題，顯然對應了大陸經濟工作的一些真實問題。

胡錫進強調，「保持經濟強勁是中國內外所有戰略主動性的根，是基石的基石。一旦經濟出現非合理的趨勢性下滑，將很可能轉化為若隱若現的政治後果。所以，我們決不能允許這樣的情況發生」。

胡錫進14日深夜在他個人微博發文稱，「經濟就是最大的政治，中國沒有資本經濟上熄火、休整一陣子。我們這個國家不進則退，不進則險。對此我們需要有非常清醒的認識」。

大陸國家統計局17日將公布2021年GDP等主要經濟統計數據。一般認為，2021年中國大陸經濟成長率將達到8%左右，在主要經濟體中依然居於領先地位。

展望新的一年，世界銀行日前發布的最新一期《全球經濟展望》報告指出，2022年中國經濟成長率將達5.1%。中國社科院早前公布的《經濟藍皮書：2022年中國經濟形勢分析與預測》則預期，2022年中國經濟將增長5.3%左右。

不過，胡錫進指出，近來有越來越多人認為，今年大陸經濟恐怕連「保5」都難。胡錫進說，他長期在輿論戰線工作，知道在遇到問題和困難時給公眾「鼓勁」的重要性。

「但是鼓勁不意味著迴避問題。把問題攤開來，確認它們，並且展現認真解決它們的決心，讓公眾確信國家就處在解決或即將解決它們的過程中，這是讓公眾恢復、保持信心的根本辦法，是真正的鼓勁」。

胡錫進並未指明，究竟大陸民眾當前對中國經濟主要的擔憂為何。在胡錫進這則文章下方，有網友表示：「需求端，教育、地產、互聯網近千萬人失業。投資端，私有資本被打擊，風險資本下滑或撤退，龍頭企業開始埋頭，不敢冒頭。企業家不敢冒頭了，經濟怎麼能好？只能靠國有資本」。

還有網友表示：「現在光抓意識形態，兩年了，底下百姓過得好嗎？」「現在說個話都怕得要死，經濟怎麼好得起來？」「過度防疫，嚴重影響經濟」「一搞就足不出戶，經濟能好嗎？」

胡錫進在文章最後信心喊話稱，「我決不相信一些人宣揚的中國經濟增長走到頭了，我更相信中國的高質量發展剛剛開個頭，中共領導的這個國家前途無量」。