快訊

聯亞藥爆內線交易兵分22路搜索 副總經理300萬元交保

宣布校園推動疫苗護照 侯友宜：現在是最成熟時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸新建住宅價格漲幅持續回落 三線城市房價上漲乏力

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為福建省福州市早前一處正在興建中的住宅。中新社
圖為福建省福州市早前一處正在興建中的住宅。中新社

根據大陸國家統計局15日公布的2021年12月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，大陸新屋房價漲勢正在趨緩。去年12月，大陸一線、二線、三線城市新建商品住宅銷售價格年比分別上漲4.4%、2.8%、0.9%，漲幅比前一個月分別回落0.4、0.5、0.5個百分點。

大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出， 去年12月，大陸70個大中城市商品住宅銷售價格月比總體延續去年第4季以來的下降態勢，年比漲幅回落。

繩國慶表示，去年12月，大陸一線城市新建商品住宅銷售價格月比由前一個月持平轉為下降0.1%。其中，北京月比持平，上海上漲0.4%，廣州、深圳分別下降0.6%和0.1%。

一線城市二手住宅銷售價格月比則由前一個月下降0.2%轉為上漲0.1%。其中，北京、上海月比分別上漲0.8%和0.4%，廣州、深圳分別下降0.3%和0.4%。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格月比均下降0.3%，降幅比前一個月均收窄0.1個百分點。

三線城市新建商品住宅銷售價格月比下降0.3%，降幅與前一個月相同；二手住宅銷售價格月比下降0.5%，降幅比前一個月擴大0.1個百分點。

若以年比數據來看，繩國慶表示，據測算，去年12月，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格年比分別上漲4.4%和5.3%，漲幅比前一個月分別回落0.4和0.5個百分點。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格年比分別上漲2.8%和1.5%，漲幅比前一個月均回落0.5個百分點。

三線城市新建商品住宅年比上漲0.9%，漲幅比前一個月回落0.5個百分點；二手住宅銷售價格年比由前一個月上漲0.5%轉為持平。

一線城市 國慶

延伸閱讀

我對陸順差 躍增311億美元

大陸原油進口量下滑 20年首見

大陸去年出口衝破6兆美元創新高 增近三成

大陸5G手機出貨成長63%

相關新聞

陸新建住宅價格漲幅持續回落 三線城市房價上漲乏力

根據大陸國家統計局15日公布的2021年12月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，大陸新屋房價漲勢正在趨緩。去年12...

台灣對大陸外貿出超再創新高 去年突破1,700億美元

相較於兩岸政治關係日益緊繃，雙方經貿往來卻持續升溫。據大陸海關總署統計，去年台灣對大陸出口總額不僅高達近2,500億美元...

我對陸順差 躍增311億美元

相較於兩岸政治關係日益緊繃，雙方經貿往來卻持續升溫。

大陸原油進口量下滑 20年首見

大陸海關總署昨（14）日公布數據顯示，大陸2021年原油進口量為5.13億噸，年減5.4%，是2001年以來首次下降。與...

大陸去年出口衝破6兆美元創新高 增近三成

大陸海關總署昨（14）日公布，以美元計價，去年全年進出口首次突破6兆美元大關，達到6.05兆美元，衝上歷史新高。

大陸5G手機出貨成長63%

大陸工信部直屬的中國信息通信研究院昨（14）日公布2021年5G手機等相關數據，從出貨量上看，去年5G手機出貨量2.6億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。