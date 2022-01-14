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與美國達成協議 大陸在春節前後釋放石油儲備

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
珠海港口油庫的油氣儲罐。路透
珠海港口油庫的油氣儲罐。路透

路透報導，配合美國與其他主要原油消費國降低油價的計畫，大陸同意在今年農曆春節假期左右，依據油價水準釋出戰備儲油。

雖然大陸未明確表示釋出規模，一名了解美中談判的消息人士透露，大陸同意在油價高於每桶85美元的時候，釋出相對大量的原油，若油價落在每桶75美元左右，則釋出較小量的原油。

消息人士表示，大陸釋放原油庫存的時間將是2月1日春節前後。大陸市場將在1月31日至2月6日這段全年最長的假期中休市。

去年全球油價飆至多年新高後，為了阻止通膨上升，美國與日本、南韓、印度等盟國去年11月就釋出戰備儲油展開協商，過去幾周以來，在美國總統拜登下令釋出 5,000萬桶戰備儲油後，日韓也宣布跟進。

相較於其他主要原油消費國，大陸長期對國家戰略儲備細節持保密態度，但為平抑油價，FX168财经報導，國家糧食和物資儲備局2021年9月宣布，公開出售約740萬桶戰備儲油。

油價 美國 春節

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