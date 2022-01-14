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大陸去年暢銷電動車出爐 五菱和特斯拉名列前茅

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
五菱宏光Mini。圖取自五菱官網。
五菱宏光Mini。圖取自五菱官網。

中國乘聯會13日公布2021年大陸暢銷電動車排行榜，由大陸品牌五菱和美國電動車大廠特斯拉名列前茅。

財經媒體CNBC報導，五菱平價電動車款宏光Mini蟬聯銷售冠軍，2021年共賣出39萬5,451輛，比2020年成長逾兩倍。

除了售價僅人民幣2.88萬元（約新台幣12.5萬元）的五菱宏光Mini，其餘在新能源車領域（含電動車和油電車）銷售領先的車款，為特斯拉和大陸比亞迪生產的較高價產品。

比亞迪共有三款車的銷量擠進前十名，電動轎車秦銷量排行第二，為18萬7,227輛，領先特斯拉的所有車款。

去年在大陸上市的特斯拉Model Y，以16萬9,853輛的成績名列第三。特斯拉Model 3的銷量則年增近10%至15萬890輛，排名第四。

大陸今年電動車市的競爭可能更加白熱化，華為與賽力斯合作的「AITO問界M5」預計下月交車，蔚來也將在今年稍晚推出兩款轎車。

以下為大陸去年銷量前15名的新能源車：

1.五菱宏光Mini

2.比亞迪秦

3.特斯拉Model Y

4.特斯拉Model 3

5.比亞迪漢

6.比亞迪宋

7.理想One

8.奇瑞eQ

9.長安奔奔

10.廣汽埃安Aion S

11.長城歐拉黑貓

12.小鵬P7

13.比亞迪唐

14.長城歐拉好貓

15.合眾哪吒V

特斯拉 長城 人民幣

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