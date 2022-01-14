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大陸去年5G手機年增6成 達2.66億部

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸去年5G手機出貨量年增比增約六成。圖／新華社
大陸去年5G手機出貨量年增比增約六成。圖／新華社

大陸工信部直屬的中國信息通信研究院14日發布2021年5G發展報告，指出大陸去年5G手機出貨量年增比增約6成，達2.66億部，占同期出貨量的75.9%。

據通信研究院報告的資料顯示，截至2021年11月末，三家基礎電信企業的行動電話用戶總數達16.42億戶，其中5G手機終端連接數達4.97億戶，占用戶總數約3成，比上年末淨增2.98億戶。

在基礎設施建設上，截至2021年11月底，中國大陸累計建成5G基站139.6萬個，覆蓋全大陸所有地級以上城市市區、超過97%的縣區以及50%的鄉鎮鎮區；其中，電信運營企業共建共用5G基站超過80萬個。

截至目前，中國大陸建成並商用的5G行業虛擬專網已超過2300個。中國大陸目前三家電信公司為中國移動、中國電信，與中國聯通。

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