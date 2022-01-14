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保護中小微企業 陸最高法院：嚴懲平台不正當競爭行為

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
根據大陸「反壟斷法」，美團被重罰34.42億元人民幣。（新浪微博照片）
根據大陸「反壟斷法」，美團被重罰34.42億元人民幣。（新浪微博照片）

大陸最高人民法院於14日發布《關於充分發揮司法職能作用助力中小微企業發展的指導意見》（以下簡稱《意見》）提出20條具體舉措，包括將加強反壟斷和反不正當競爭案件審理力度，依法嚴懲強制「二選一」、低價傾銷、強制搭售、屏蔽封鎖、刷單炒信等壟斷和不正當競爭行為，同時積極為中小微企業發展營造公平競爭、誠信經營的市場環境。

《意見》並提出，將依法認定經營者濫用數據、算法、技術、資本優勢以及平台規則等排除、限制競爭行為，防止資本無序擴張，保護中小微企業生存發展空間。

此外，還將建立辦理拖欠中小微企業帳款案件「綠色通道」。依法保護有挽救價值的中小微企業，對於中小微企業因資金流動性困難不能清償債務的，要積極引導各方當事人達成減免債務、延期支付的執行和解協議，依法為企業緩解債務壓力、恢復生產經營創造條件。

2019年11月，大陸國家市場監管總局表態電商平台「二選一」做法屬違規行為，將依法對違法業者展開反壟斷調查；2021年開始陸續對唯品會、阿里巴巴與美團等知名電商平台的違規行為進行懲處。

債務 電商 司法

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