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大陸去年進出口首次突破6兆美元大關 增長21.4%

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸海關總署發言人、統計分析司司長李魁文。（取自國新網）
大陸海關總署發言人、統計分析司司長李魁文。（取自國新網）

大陸海關總署發言人、統計分析司司長李魁文今日表示，2021年，以美元計價，大陸進出口規模達到了6.05兆美元，首次突破6兆美元關口。

據陸媒央視新聞報導，李魁文在今日的國務院新聞記者會上作上述表示。他說，2021年大陸貨物貿易進出口總值達人民幣39.1兆元，比2020年增長21.4%。

對於今年的外貿狀況，李魁文指出，今年外貿面臨的不確定、不穩定和不均衡因素增多，中國經濟發展面臨需求收縮、供應衝擊、預期轉弱的三重壓力。

李魁文說，全球疫情形勢依然嚴峻，國際需求復甦趨勢放緩，加上去年外貿基數較高，今年外貿運行有一定壓力，要正視有關困難及挑戰；不過，他也認為，中國經濟韌性強，長期向好基本面不變。

李魁文並指，去年中國大陸進出口較快增長，突破6兆美元關口，這是由於中國大陸經濟發展及疫情防控保持全球領先地位，大陸經濟繼續保持恢復趨勢，生產及消費需求為外貿穩增長提供支撐。

他表示，去年全球經濟保持復甦趨勢，中國大陸穩增長政策措施效果持續顯現，頒布措施以保持流動性合理充裕，加大對中小微企業及製造業企業融資支持等，為外貿企業紓困解難，激發市場主體活力。

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