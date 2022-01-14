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杭州人均存款11.9萬 居冠

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
圖為江蘇南通一家銀行。（美聯社）
圖為江蘇南通一家銀行。（美聯社）

上海「第一財經」根據「中國統計年鑒2021」及大陸第七次全國人口普查數據，整理出大陸27個省會城市的住戶存款數據。其中，杭州、瀋陽、廣州、太原、南京等五個省會城市人均存款都超過人民幣10萬元（約新台幣43萬元），杭州更以人民幣11.9萬元（約新台幣51.17萬元）居冠。

報導稱，大陸省會城市人均存款存在南北差異。整體上看，南方一些省會城市人均存款較低，北方省會人均存款更高一些。

「第一財經」指出，大陸五個人均存款超過人民幣10萬元的省會，三個位於南方，兩個位於北方。其中，杭州是大陸第四經濟大省浙江省會，浙江也是中國民營經濟最為發達的地區。

廣東省會廣州作為華南地區的政治、教育、交通、醫療等中心，有著全大陸最好的專業批發市場以及大量的從業人員。近年來，廣州的高新技術產業快速發展，高新技術企業數量穩居全國各大城市第四位。

南京作為中國第二經濟大省江蘇的省會，高教實力位居大陸全國第三，不僅擁有一批實力強勁的國企，當前科創產業也在快速發展。

兩個位於北方的省會城市瀋陽和太原，城鎮化率高，城區人口占常住總人口的比重高，加上國企多，退休人員中擁有職工養老金的人多，存款也就更多。

「第一財經」表示，大陸27個省會城市，人均存款少的城市主要來自南方。其中，有五個省會城市人均存款低於人民幣7萬元。廣西南寧以人均存款人民幣5.1萬元（約新台幣22萬元）排名最後。

中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞分析，大陸北方很多城市居民的投資渠道相對不多。相比之下，南方城市的商業文化、投資氛圍濃厚，居民的投資渠道也多，因此存款多少和人均可支配收入水平沒有必然聯繫。

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