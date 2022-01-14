長三角鼓勵就地過年 年菜鮮花熱銷

春節臨近，長三角多地鼓勵就地過年，最早一波速成品預製年菜、賀歲「花旦」進入銷售旺季。

中新社報導，經濟發達的長三角城市群總人口超2億，是大陸全國外來工作者聚集地。出於新冠肺炎疫情防控考慮，近期，上海、南京、蘇州、揚州、無錫等城市倡導民眾春節期間「非必要不出本地」。安徽合肥宣布開展每人1000元人民幣「留肥紅包」派送行動，浙江寧波、安徽蕪湖等地也承諾向外來務工人員發放現金。

長三角一些訂單充沛、業績飽滿的企業，考慮到節後招工、返崗時效等問題，也通過發放補貼等方式挽留員工就地過節。部分地方還對能留下外地員工的企業給予真金白銀的獎勵。

「福利組合拳」下，不少選擇留下的人們開始提前置辦年貨，半成品預制年夜飯、鮮花等進入旺銷期，食材、酒水飲料、新年禮盒等商品熱度迅速升溫。

吸引人們下單的預製年菜，秘訣在於「全」和「快」：食材天南海北，操作步驟簡單，製作過程快。

盒馬3R商品採銷中心總經理寧強表示，購買預製年菜的消費者中，北上廣、滬寧杭等地的比例最高，與虎相關、討好彩頭的預製年菜近期線上、線下銷量成倍增長。在南京商超、新零售店、倉儲式會員店，琳瑯滿目的鮮花專區異常惹眼。紅紅火火的暖色系鮮花，成為虎年賀歲花爆款。冬青、金橘、朱頂紅等躍升為當家「花旦」。據銷售人員介紹，紅色銀柳更是被消費者的購物車推上「花魁」之位。

叮咚買菜鮮花品類負責人俞水介紹，除了傳統的「紅火派」鮮花，「Z世代」年輕人對小眾「森林系」鮮花情有獨鍾，龍柳、雪柳、馬醉木、千層金等清新淡雅的花葉持續熱銷。哥倫比亞水仙百合、荷蘭冬青、伊朗紅瑞木、秘魯朱頂紅等高端進口花束同樣受到青睞，為中國傳統佳節「節上添花」。