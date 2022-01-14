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寶馬集團去年大陸銷量 再創新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

德國寶馬集團12日發布的數據顯示，儘管遇到新冠疫情、芯片短缺等挑戰，該集團2021年中國市場銷量連續第二年創新高。

新華社報導，數據顯示，2021年寶馬集團在全球市場共交付約252.2萬輛汽車，比上一年增長8.4%；其中，在中國市場交付84.6萬輛寶馬和MINI品牌汽車，比上一年增長8.9%。

寶馬集團大中華區總裁兼首席執行官高樂表示，2021年是充滿挑戰的一年，但寶馬在華業務又邁上新台階。展望未來，寶馬將繼續與中國經濟和社會同頻共進、協同發展，尤其是加大力度推進電動化進程，支持中國可持續發展。

2014年至今，寶馬集團已累計在華交付近14萬輛新能源汽車。其中，2021年新能源車型在華銷量超過4.8萬輛，比上一年增長69.6%。

2020年，寶馬集團在中國市場交付約77.7萬輛寶馬和MINI品牌汽車，創下自1994年進入中國市場以來最好銷售紀錄。

品牌 疫情

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