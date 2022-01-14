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產能擴大 汽車缺芯今年逐漸緩解

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
2021年中國汽車產銷2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比增長3.4%和3.8%，結束自2018年以來連續三年下降趨勢。資料圖為山西晉中，工人正在生產的汽車。 （中新社）
2021年中國汽車產銷2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比增長3.4%和3.8%，結束自2018年以來連續三年下降趨勢。資料圖為山西晉中，工人正在生產的汽車。 （中新社）

中國工業和信息化部裝備工業一司司長王衛明12日在發布會上說，當前全球主要芯片企業已在逐漸加大汽車芯片生產供應，新建產能也將於今年下半年陸續釋放，預計2022年汽車芯片供應短缺情況將會逐漸緩解。

中新社報導，自2020年以來，全球汽車行業企業一直受到芯片短缺問題困擾，2021年「芯」痛更為嚴重，國內外多家汽車企業因此減產或短期停產。 　　

王衛明說，這一輪汽車芯片短缺的影響因素很多，既有芯片產業自身的周期性影響，也有新冠肺炎疫情、生產工廠火災等一些突發性因素。為應對汽車芯片短缺，工信部多措並舉。組建汽車半導體推廣應用工作組，建立重點整車企業生產情況周報制度；指導成立中國汽車芯片產業創新聯盟，組織編製「汽車半導體供需對接手册」，提供568款芯片產品技術參數信息和1000條整車和零部件企業需求信息供行業企業參考使用；配合市場監管總局調查處理汽車芯片領域囤積居奇、哄抬價格等不正當競爭行為等。這些舉措為2021年中國汽車產銷穩定增長提供了有力支撐。

半導體 新冠肺炎 疫情

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