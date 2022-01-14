陸新能源車產業 三個快速發展

中國工業和信息化部裝備工業一司副司長郭守剛12日在發布會上表示，從全年數據統計看，2021年中國新能源汽車產業發展可以概括為「三個快速」─產銷規模、質量品牌、產業發展配套環境。

中新社報導，郭守剛表示，2021年新能源汽車產銷規模快速增長，全年累計銷售352.1萬輛，市場滲透率達到了13.4%，同比增長1.6倍左右，連續7年位居全球第一，創造了2016年以來的最快增速，其中私人消費占比接近80%，可持續發展能力進一步提升。

新能源汽車質量品牌快速提高，純電動乘用車平均續駛里程從2016年的253公里提高到2021年的400公里以上，消費者質量滿意度與燃油汽車持平，中國品牌新能源乘用車銷量占新能源乘用車銷售總量的74.3%，每月銷量超過萬輛的車型也越來越多。

新能源汽車產品出口快速增長，全年實現新能源汽車出口31萬輛，同比增長3倍多，超過了歷史累計出口總和。

此外，產業發展配套環境也進一步優化，截至2021年底，累計建成充電站7.5萬座，充電樁261.7萬個，換電站1298個，在全國31個省市區設立動力電池回收服務網點超過1萬個。

他說，整體看，大陸新能源汽車已進入加速發展新階段，對全球汽車產業電動化轉型的引領作用進一步增強。但也要看到，產業發展也面臨「雙碳」目標要求、國際競爭壓力增大、產業鏈供應鏈安全風險等新形勢和新問題。

下一步，中國將加快新能源汽車推廣應用。加快充換電基礎設施建設，持續開展好新能源汽車下鄉、換電模式試點工作，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點，推動提高城市公交、出租、物流配送等領域新能源汽車比率。