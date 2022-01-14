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莞香花飄台 新北展東莞台商史

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
東莞台商協會正在新北市新莊區福營行政大樓展出「莞香花飄台」台商發展歷史展，共200餘張珍貴歷史照。（東莞台協提供）
東莞台商協會正在新北市新莊區福營行政大樓展出「莞香花飄台」台商發展歷史展，共200餘張珍貴歷史照。（東莞台協提供）

東莞台商協會正在新北市新莊區福營行政大樓6樓禮堂展出「莞香花飄台」台商發展歷史展，200餘張珍貴歷史照片，記錄東莞台商創業的篳路藍縷，歡迎大家前往瀏覽。參觀本次展覽贈送展覽特刊，內容有所有展出照片，還附有農民曆與食譜。展出時間，即起至1月17日。

1993年東莞台商投資企業協會成立，為大陸規模最大、結構最完善、影響力最大的台商協會之一，現有會員企業近三千家，享有「天下第一台協」的美譽。會長吳勝豐看到照片回憶頓時湧上心頭，分享1992年他剛到東莞時，都要把生活期望降到最低，就連買鮮奶讓兒子喝、路口買水餃和切盤水果，在台灣稀鬆平常的事情，都讓他名列東莞生活3大驚奇。但他也說，沒有大陸東莞的沃土，他們這些台商小種子也不可能成為大樹。

吳勝豐提到當年招募生產線員工，和出差回莞在返廠交通上的一些趣事。他說，東莞是全球製造名城，若東莞塞車，歐美的家具、汽機車零配件組裝等下游廠商與賣場都要停擺。而過去被大陸海關、稅務局欺侮時，大家互通有無、相濡以沫的情感，也讓他們成為台協中最團結的台商。

這項展出由東莞市台商企業投資協會主辦，東莞市台胞台屬聯誼會、東莞市莞台經濟文化交流中心、台北市東莞同鄉會聯合協辦。展覽內容區分為台商協會歷史介紹、地理環境、產業、經濟、文化、教育及兩岸婚姻等七大面向，從不同角度講述了台商與東莞風雨同行的點點滴滴，及東莞從「小漁村」成為「世界工廠」的城市魅力。讓土生土長的鄉親知道東莞發展的巨大變化以及台商在東莞艱辛發展的過程，促進更有意義的交流。

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