陸企面向全球 超6成看好前景

匯豐13日發布的一項面向全球企業的調查結果顯示，超六成中國企業對今年業務增長前景保持信心。該項名為「匯豐商貿領航」的調查於去年四季度面向全球14個主要市場的7352家企業進行，其中包括中國526家企業。調查旨在瞭解企業對業務前景、供應鏈布局、可持續發展以及技術投入等的看法和計畫，為商業活動提供參考和指引。

中新社報導，調查表明，儘管面臨全球疫情反覆、世界經濟復甦前景不明等挑戰，但在中國穩經濟措施落地等一系列積極因素的帶動下，中國企業對今年的業務前景仍然保持信心，66%受訪企業對今年的業務增長前景表示樂觀。與此同時，企業也在積極採取措施應對挑戰。有約四成內地受訪企業正在調整主要業務和產品，以應對消費者需求的變化；還有超過四成企業計劃拓展新的市場。

在被問及未來三年技術發展和數字化的投資重點時，62%受訪企業表示將投資提升遠程工作效率的技術，而計畫投資「大數據和人工智能應用」以及「區塊鏈和加密貨幣」等技術的企業也分別約有六成。

在發展業務的同時，中國企業也積極參與雙碳進程。調查顯示，95%受訪企業表示他們在選擇和考察供應商時越來越重視可持續發展，該項的優先級已高於傳統考量指標，例如運營的韌性和提供服務的響應速度等。

匯豐銀行（中國）有限公司副行長兼工商金融總監馬健表示：展望新的一年，隨著決策層持續釋放穩經濟信號，各級政府陸續推出一系列惠企政策，以及RCEP生效帶來的貿易投資便利化，相信中國企業將能够發掘新的業務增長點，保持業務穩健增長。