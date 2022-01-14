去年辦展數量、面積 粵、滬居前2

中國貿促會13日發布「中國展覽經濟發展報告2021」顯示，2021年中國境內展覽發展韌性和活力開始增強。中國展覽業在2020年基礎上繼續恢復發展，展覽數量和展覽面積與上年相比，均實現較快增長。

據不完全統計，2021年，中國境內共舉辦經貿類展覽2949個，比上年增長48.6%；展覽總面積9299萬平方米，比上年增長27.2%。1萬-3萬平方米的展覽數量占比達42.2%，1萬平方米以下的展覽數量比上一年增長86.3%，中小規模展覽成為各主辦方在疫情背景下的最佳選擇。

從區域分布看，華東地區處於領先位置，辦展數量和辦展面積占比分別為42.7%和44.1%；東北和西北地區仍相對落後，辦展數量占比分別為6.7%和3.7%，辦展面積占比分別為5.5%和3.4%；西北、華中、華南和華東地區辦展數量增幅均超過50%，同比分別增長71.9%、70.4%、60.5%和53.2%；東北、華中、華南和西北地區辦展面積增幅較大，同比分別增長49.3%、47.8%、34.3%和33.5%。

廣東和上海辦展數量和面積位居全國各省區市前二，辦展數量占比分別為14.2%和11.6%，辦展面積占比分別為18.2%和18.3%；廣東辦展數量最多，上海辦展面積最大。上海、北京和廣州繼續領跑全國展覽業發展。

從行業分佈看，展覽數量從多到少依次是輕工業展覽、重工業展覽、服務業展覽和農業展覽，占比分別為41.5%、24.7%、23.3%和6.3%，輕工業展覽在辦展數量和面積均居各行業之首。