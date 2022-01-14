大陸引資創新高 去年使用增14.9%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國商務部新聞發言人束玨婷13日在新聞發布會上表示，2021年，中國實際使用外資金額11493.6億元（人民幣，下同），同比增長14.9%（不含銀行、證券、保險領域，下同），引資規模再創歷史新高。

從行業看，服務業實際使用外資金額9064.9億元，同比增長16.7%。高技術產業實際使用外資同比增長17.1%，其中高技術製造業增長10.7%，高技術服務業增長19.2%。從來源地看，「一帶一路」沿線國家和東盟（東協）實際投資同比分別增長29.4%和29%（含通過自由港投資數據）。 　　

從區域分佈看，中國東部、中部、西部地區實際使用外資同比分別增長14.6%、20.5%和14.2%。

為繼續做好穩外資工作，今年商務部將重點採取以下舉措。一是進一步擴大高水平對外開放。落實2021年版全國和自貿試驗區外資准入負面清單，督促加快配套法規文件「立改廢」，保障「非禁即入」。修訂擴大「鼓勵外商投資產業目錄」，引導外資更多投向先進製造、現代服務、高新技術、節能環保、綠色低碳、數字經濟等新興領域和中西部地區。 　

二是進一步推動開放平台建設。建設好自由貿易港、自貿試驗區、國家級經開區、服務業擴大開放綜合示範試點地區等平台，發揮營商環境和制度型開放優勢，吸引更多外資項目落地。

三是進一步加強外資企業和項目服務保障。推動協調解決人員入境等企業關切的問題。

四是進一步優化外商投資環境。全面清理與外商投資法及實施條例不符的規定，落實外資企業公平待遇。充分發揮外資企業投訴工作機製作用，加大外商投資合法權益保護力度，穩定外國投資者對華投資預期和信心。

外資 自貿試驗區

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