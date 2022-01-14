成都軟件洽談會 秀智慧民航場景

未來的「智慧民航」長什麼樣？在航站樓，生物識別技術根據旅客特徵提供個性化、無感式引導服務；機場運行少人化、無人化成常態；飛機等待時間大幅縮短；多類型航空器在共享區域安全混合運行……12日，中國民用航空局第二研究所所長劉衛東在成都展示「智慧民航」的未來場景。

第十九屆中國國際軟件合作洽談會12日在成都啟幕。本次會議聚焦載體建設、人才隊伍、企業培育、關鍵軟件、新型生態、協同發展等話題，探尋市場突破機遇，助力多方合作共贏。

中新社報導，劉衛東在當天的會上演講時表示，未來伴隨民航運輸需求進一步增長，機場將更忙碌，空域將更複雜，這就需要運用軟件推動民航數字化、智慧化轉型升級。

軟件賦能「智慧民航」，是當前中國軟件產業助力經濟社會高質量發展的縮影。作為新一代信息技術的「靈魂」，近年來，中國軟件產業取得長足進步。數據顯示，2021年1月至11月，全國軟件業務收入85371億元（人民幣，下同），同比增長18.3%；軟件業利潤總額10153億元，同比增長8.2%。

與此同時，中國軟件業發展還面臨諸多挑戰。華為公司中國地區部副總裁雷戰奎表示，應用軟件發展是優勢，但基礎軟硬件相對薄弱，包括處理器、操作系統、數據庫等，這些電子信息領域的「根技術」，一直是制約大陸信息化發展的根源。因此要堅持基礎軟件創新，構建持續發展基石。

中國國家數值風洞工程總設計師、空氣動力學國家重點實驗室主任陳堅強在演講中表示，中國發展自主仿真工業軟件仍面臨基礎、人才等方面的難題，新研發的工業軟件要吸引用戶，首先要在功能上有獨特優勢；產學研用一體是構建工業軟件自主生態的重要途徑；開源創新是厚實國產工業軟件土壤的新思路。

中國工業和信息化部去年發布「十四五軟件和信息技術服務業發展規劃」提出，將推動軟件產業鏈升級、提升產業基礎保障水平、強化產業創新發展能力、激發數字化發展新需求、完善協同共享產業生態。

工業和信息化部信息技術發展司副司長王建偉表示，將大力推進關鍵軟件技術的提升與應用推廣；培育開源生態，合力構建軟硬件一體的產業生態；構建面向未來的技術體系，搶占發展先機。