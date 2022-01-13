進攻大陸市場 三星與京東簽署戰略合作協議

據「京東」官方微博消息，京東與三星12日簽署2022年戰略合作協議。根據協議，雙方將在產品、營銷、用戶運營、全渠道、服務等方面，加速推進五大類十五個重點項目，全方位提升三星在大陸手機市場的銷量、銷售額和市場影響力。

快科技報導，三星希望藉助京東在電商市場的地位，再戰大陸手機市場，京東未來也必然會在營銷資源上給予三星足夠的傾向性。

事實上，去年12月底韓國三星電子為了提振低迷的大陸市場業務，便有消息傳出在公司內部成立「中國大陸業務革新小組」，該部門直屬於三星電子中手機、消費電子業務。

此外，該團隊專為大陸市場服務，主要負責大陸境內的品牌建設與銷售代理商戰略等。分析大陸獨特的商業習慣和消費者的喜好，為在智慧手機、電視、家電等各個領域，與大陸本土品牌展開競爭做準備。

據資料顯示，三星手機2014年在大陸手機市場上份額一度高達20%，位居第一，但隨著小米、華為等本土品牌的強勢崛起，尤其是經歷了Galaxy Note 7爆炸事件後，三星手機在大陸份額急劇萎縮，早已不足1%。

此前根據日媒「日經中文網」報導，三星智慧手機全球市占率位居第一，但在大陸市場陷入低迷，市占率不到1％。為此，三星力爭在全球最大的大陸市場東山再起。

從2020年各個地區在三星銷售額中的占比來看，美洲為33％，比例最高，其次為歐洲（19％）、大陸（16％）、韓國（16％）。