今年首單地方債成功發行 河南發行專項債籌資1,643億

河南省財政廳13日發布2022年河南省政府專項債券（一至九期）發行結果公告，當天完成招標，成功發行了總額約人民幣382億元（新台幣1,643億元）專項債券。

河南成功發債拉開了今年地方債發行序幕，目前地方披露的發債計畫規模已經超過人民幣1兆元（新台幣4.3兆元）。

第一財經日報報導，根據公告，此次河南發行的專項債券中，5年期票面利率為2.78%，7年期票面利率為2.95%，10年期票面利率為3.06%，15年期票面利率為3.28%，30年期票面利率為3.5%。

河南財政廳先前公開的信息，此次籌資人民幣382億元（新台幣1,643億元）專項債資金主要用於交通、市政、老舊社區改造、市政和產業園、棚戶區改造項目以及醫療教育等社會事業項目。

根據中國債券信息網，1月14日，湖北將發行人民幣184億元（新台幣791億元）地方政府新增一般債券，用於公益性基礎設施建設等項目。

北京、雲南、陝西也已經公開了地方政府債券發行相關披露文件，將在本月發債，另外還有十多個省份披露第1季發債計畫，地方債發行規模超過人民幣1兆元。

不久前的國務院常務會議上部署擴大有效投資，其中要求各地抓緊發行今年已下達的專項債，用好中央預算內投資，重點安排在建和能夠儘快開工的專案，撬動更多社會投資，力爭在第1季形成更多工作量。

去年底財政部已經提前下達了2022年人民幣1.46兆元（新台幣6.3兆元）新增專項債，河南發行的人民幣382億元專項債券，正是其中的一部分。

多位財稅專家分析，各地會相繼發債，以籌資保障重大專案開工建設，從而帶動投資以穩經濟。預計提前下達的人民幣1.46兆元新增專項債基本能在一季度發行完畢。

在當前財政收支矛盾較大背景下，地方政府對基礎設施建設投資更加依賴於發行地方政府債券籌資，尤其是專項債，它已經成為政府拉動投資最直接、最有效的政策工具之一。

財政部副部長許宏才去年底在國務院政策例行吹風會上表示，專項債對帶動擴大有效投資、保持經濟平穩運行發揮了重要作用，考慮到今年第1季穩增長的壓力較大，財政部已經提前下達人民幣1.46兆元新增專項債額度，要求各地今年第1季早發行、早使用。

人民幣1.46兆只是今年全年專項債額度中的一部分，全年額度還有待在今年全國兩會期間揭曉。目前機構普遍預計今年新增專項債額度仍將超過人民幣3兆元（新台幣12.9兆元），但可能低於去年的人民幣3.65兆元。