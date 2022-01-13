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螞蟻再踢鐵板 新產品「金選投顧」上線不到十天喊停

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
支付寶推出的新產品「金選投顧」上線不到十天急喊停。路透
支付寶推出的新產品「金選投顧」上線不到十天急喊停。路透

綜合陸媒報導，螞蟻集團旗下的「支付寶」聯合6家機構在今年4日推出的重磅投顧新品「金選投顧」在上線不到十天，目前已經被叫停，至於叫停原因，有說法指出是監管合規問題，也有說是公平問題，但目前還未有明確的官方解釋。

支付寶「金選投顧」是支付寶聯合興證全球基金、南方基金、中歐財富、廣發基金、嘉實財富五家基金公司或基金子公司和財通證券推出的支付寶金選基金投顧組合策略。該策略是在支付寶金選基金的基礎上，結合投顧機構主理人，制定投資策略，構建基金投資組合，從而形成的十餘個基金組成的基金投顧組合。

不過這項基金投顧服務在上線約一週便被叫停，目前支付寶理財欄目首頁已經沒有了「金選投顧」的入口。對於叫停原因有多種不同說法與意見。

一位消息人士通過陸媒「21世紀經濟報導」表示，「『金選投顧』是在支付寶的金選基金內選擇基金構建基金投顧組合，支付寶框定了6家投顧機構的基金備選庫，而不是由6家投顧機構自己選定。由於支付寶沒有基金評價業務資格，因此其選定金選基金池存在合規問題，在此基礎上構建的投顧策略難免也有瑕疵。」

至於是否合規的問題仍存在諸多疑慮。目前螞蟻基金以及6家機構均有基金投顧業務資格，可以提供基金投資組合策略。但與普通投顧不同的是，支付寶「金選投顧」要求機構在支付寶「金選」基金範圍內提供基金投資組合策略。

換言之，支付寶為6家機構提供基金備選庫，也就是支付寶的金選基金，支付寶便要有評價的義務。一家公募基金人士指出，投顧機構本應自己建立基金備選庫、實施盡職調查等等的這部分工作轉而由支付寶提供，「金選投顧」或許並不符合監管要求。另一方面，由於支付寶沒有基金評價業務資格，其評定「支付寶金選」基金池也存在合規疑點。

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