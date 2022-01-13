陸IPO審核變嚴？ 2022年以來有14家企業中止IPO

據陸媒「每日經濟新聞」報導，2022年以來已有14家企業中止IPO，北京大型券商相關部門負責人透露，大陸現在IPO審核對行業的要求變高。

據Choice數據統計顯示，已經有5家創業板擬IPO企業撤材料，1家不予註冊，2家終止註冊，這樣一共就有8家創業板擬IPO企業的上市進程終止；而同期在創業板真正註冊生效的企業只有5家。與此同時，還有1家滬市主板擬IPO企業在上會階段被否；1家科創板擬IPO企業撤材料，2家終止註冊；2家北交所擬IPO企業撤材料。統計下來，共有14家企業中止IPO。

綜合來看，今年以來，在滬深京市場已有14家企業終止IPO進程，平均每個工作日1.75家，而去年平均每個工作日終止IPO的企業數量為0.8家。連大陸名列前茅的券商保薦的企業也難逃中止命運。今年以來，包括國信證券、華泰聯合各有2家保薦的企業終止IPO，中信證券、國泰君安、民生證券都有1家保薦的企業終止IPO。

值得注意的是，從行業層面看，這14家終止IPO進程的企業有一半來自化工等傳統行業。根據北京某大型券商投行相關部門負責人通過《每日經濟新聞》表示，「現在IPO審核對行業要求高了，例如對半導體、生物醫藥等熱門行業開始限制，對『雙高』（高耗能、高排放）行業也開始限制，創業板的審核也從『三創四新』（創新、創造、創意與新產業、新技術、新業態、新模式）方面提出了更高要求。」

商業性學習軟體公司「董秘一家人」創始人崔彥軍認為，現在在審核註冊環節，監管機構對擬IPO企業最主要的關心體現在幾方面，第一是行業屬性的問題，第二是科創板的科創屬性問題，第三是業績下滑的問題。「所以原來有些行業的IPO不受限制，但是現在有些行業就是很難過審，比如創業板上市負面清單里的那些行業。」他表示，「我覺得，以後不管什麼類型的企業，只要是沒有創新性的企業，上市都會相對比較難。」