快訊

立陶宛近6成民意不支持目前對中政策 外長：從沒變過

確診聯邦銀行員足跡又多3處 竹縣路易莎、麵包店急清消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

RCEP拉動 中國科學院：預測2022年大陸GDP增速為5.5%

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
中國科學院預測大陸2022年GDP增速為5.5%。圖／中新社
中國科學院預測大陸2022年GDP增速為5.5%。圖／中新社

中國科學院預測科學研究中心13日發表預測，估計今年大陸經濟將穩健增長，經濟增長將呈現前稍低後略高趨勢，預計全年GDP增速為5.5%左右。

從拉動大陸經濟的投資、消費與出口等項目來看，中國科學院預測科學研究中心主任助理鮑勤預測，在固定投資方面，因為基礎設施建設投資有望回暖，製造業投資增速將穩中趨降。預測2022年全年固定資產投資增速為5%到6%；在消費部分，在既有政策利好、減稅降費等促進因素下，但也有本土疫情多點散發、就業壓力加大等制約因素。綜合來看，預計2022年大陸最終消費支出年增速約為5.4%到7.0%。

在出口部分，鮑勤指出，剛剛生效的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）有望積極推動區域內經濟要素自由流動，拉動區域內消費市場擴容升級，將成為今年大陸貿易增長的主要動力之一。而在全球疫情得到一定控制、世界經濟緩慢復甦、大陸經濟穩定增長的基準情景下，預計2022年大陸進出口總額約為6.41兆美元，年增約6.14%。

在物價方面，鮑勤認為，在不出現較大變數的前提下，預計2022年大陸生產者物價指數（PPI）將逐步下降、消費者物價指數（CPI）將恢復性上漲，CPI和PPI的「剪刀差」將會縮小。他預計CPI全年大約上漲2.0%左右，PPI和動力購進價格指數（PPIRM）全年分別上漲4.3%和5.8%。PPI整體呈現回落態勢，CPI整體呈現先增後降的「倒U型」，但也存在價格上漲幅度超預期的風險。

除了中國科學院外，一些機構也提出對大陸今年的經濟預測。比如世界銀行11日發布最新預測，今年大陸經濟擴張由去年的8％放緩至5.1％；此外美國投資銀行高盛12日發布報告，將2022年的中國大陸經濟增長預測從之前的4.8%下調至4.3%，主因是北京在防控Omicron病毒下，對商業活動的限制增加。

CPI 疫情

延伸閱讀

大陸傳某券商規定員工禁炫富 不准開豪車、名錶、包包

陸商務部：將進一步指導地方加強當地發展與RCEP連接

大陸省會城市人均存款杭州居冠 逾新台幣51萬元

大陸新能源車銷量 全球第一

相關新聞

對大陸出口創新高 陸委會：科技發展依賴台灣零組件

財政部數據顯示，2021年台灣對中國大陸出口佔比42.3%，仍居各市場之冠，規模1,889億美元再創新高，對於貿易依存度...

RCEP拉動 中國科學院：預測2022年大陸GDP增速為5.5%

中國科學院預測科學研究中心13日發表預測，估計今年大陸經濟將穩健增長，經濟增長將呈現前稍低後略高趨勢，預計全年GDP增速...

陸商務部：陸跨境電商5年增近10倍 去年保持雙位數增長

大陸商務部新聞發言人束玨婷13日指出，近年來，中國外貿新型態蓬勃發展，持續創新，跨境電商五年增長近10倍，去年繼續保持雙...

陸商務部：將進一步指導地方加強當地發展與RCEP連接

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）已正式生效，大陸商務部新聞發言人束玨婷13日表示，為幫助企業更好地利用RCEP，將進一步...

馬化騰輸誠：騰訊受益國家發展 隨時可被替換

騰訊控股董事會主席馬化騰，在2021年員工大會上表示，騰訊只是國家社會大發展期間的一家普通公司，是國家發展浪潮下的受益者...

滬深港通去年平均每日成交金額創新高 南向交易大增7成

香港交易所13日發布的統計數據顯示，去年滬深港通的平均每日成交金額再創新高，其中南向交易較上年大增7成，並占港股成交比重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。