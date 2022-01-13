緩解房企流動性的救星來了？ 陸「併購票據」註冊發行

陸國有房企「招商蛇口」2022年度第一期中期票據（併購）的註冊報告12日狀態更新為「註冊完成」，這被視為化解民營房企債務風險的工具之一。分析指出儘管目前房產併購許多項目暗流湧動，仍能否紓解當前問題需要繼續觀察。

招商蛇口第一期中期票據（併購）首期發行人民幣25.8億元。其中，人民幣12.9億元用於支持產業內協同性較強的企業緩解流動性壓力，包括但不限於置換發行人前期投入資金及後續資產投資與收購等方式；另外人民幣12.9億元用於償還公司銀行貸款。

從募資說明書來看，該筆票據將用於以住宅為主的一個城市更新項目，該公司股東B公司於2021年8月9日出讓80%股權及債權，最終由招商蛇口子公司競得。招商蛇口、C公司、B公司最終持有該城市更新項目比例為40.8%、39.2%、20%。

本次發行債券募集資金人民幣12.9億元用於併購，金額不超過併購總價款的60%，置換發行人前期投入資金及後續資產投資。

明源地產研究院存量地產首席研究員艾振強通過陸媒《每日經濟新聞》記者表示，去年底以來，從中央到地方，如近日廣東省為房企收併購牽線搭橋，都在為併購提供各種便利，招商蛇口的併購註冊，說明這些政策正在加速落地。

此外，據陸媒「證券日報」報導，房地產併購貸款不再計入「三道紅線」，近日多家大中型銀行表示，已做好房地產併購貸款等業務的額度安排，日前收到監管層要求金融機構對房地產行業併購提供金融支持的相關通知，市場上有很多項目都在談收購事宜，買賣雙方及相關中介「暗流湧動」。

克而瑞地產研究院認為，雖然當前融資環境已有回暖，但分化現象愈發明顯，負債較高的民企再融資難度依然較大；優質房企若再具備發行並購債券的優勢，無疑將進一步推動行業整合。與此同時，房企發行併購票據具體操作細節仍未可知，此外併購行為中的項目風險性、時效性問題仍是難點，仍有待後續進一步觀察。