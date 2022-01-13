快訊

曾偷打新冠疫苗...禾馨醫療再爆詐保數百萬 「客製化」孕婦醫療證明

防建商養地！央行祭購地貸款新規 「18個月」內沒動工加碼計息

對大陸出口創新高 陸委會：科技發展依賴台灣零組件

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
上海洋山深水港。圖／新華社
上海洋山深水港。圖／新華社

財政部數據顯示，2021年台灣對中國大陸出口佔比42.3%，仍居各市場之冠，規模1,889億美元再創新高，對於貿易依存度「不減反增」的討論，陸委會發言人邱垂正13日說，這是因為大陸科技發展，依賴台灣進口零組件。但他也強調，「兩岸經貿是台灣經貿重要一環，卻非全部。」

邱垂正說，台灣的政策是發展多元的對外經貿關係，積極爭取參與雙邊經濟合作及區域經濟的整合，包括CPTPP、台美自由貿易協定（BTA）等，並加速推動新南向政策，以提升台灣對外經濟的格局、多元性及競爭力。

至於對中國大陸出口屢創新高，邱垂正指出，按財政部關務署說明，隨全球經濟穩定復甦、創新科技應用及數位轉型，去年台灣進出口總值登歷史新高，對陸港、美國、東協、歐洲及日本五大貿易夥伴出口規模齊創新高。

他說，其中，中國大陸方面因高科技產業的發展需要，依賴自台灣大量進口的電子零組件及資通訊產品，去年台灣出口到中國大陸的商品中，電子設備及其零組件就佔超過六成。但邱垂正說，「兩岸經貿是台灣經貿重要一環，卻非全部」。

至於大陸國台辦12日指出，台資企業可享RCEP優惠之因應，以及政府歡迎台商回流政策進展，邱垂正表示，2019年實施的「歡迎台商回台投資行動方案」，已於今年1月10日獲核定方案延長三年，投資台灣三大方案並將加碼優惠貸款額度4,300億元，預計三年帶動企業投資台灣9,000億元。

邱垂正說，依照經濟部「投資台灣事務所」公布，截至今年1月7日為止，經濟部已核准255家企業申請適用回台投資優惠方案，投資金額達1兆390億元，預估可創造超過80,678個就業機會。

邱垂正 台商

延伸閱讀

多名台灣藝人參與 陸委會指《我們同唱一首歌》是統戰歌曲、無法獲認同

「香港記憶香港情」影展開幕 邱垂正盼喚起觀眾記憶

戴扈傑將訪陸委會 就兩岸關係意見交流

戴扈傑訪台 陸委會：就兩岸與區域情勢交換意見

相關新聞

陸商務部：將進一步指導地方加強當地發展與RCEP連接

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）已正式生效，大陸商務部新聞發言人束玨婷13日表示，為幫助企業更好地利用RCEP，將進一步...

滬深港通去年平均每日成交金額創新高 南向交易大增7成

香港交易所13日發布的統計數據顯示，去年滬深港通的平均每日成交金額再創新高，其中南向交易較上年大增7成，並占港股成交比重...

緩解房企流動性的救星來了？ 陸「併購票據」註冊發行

陸國有房企「招商蛇口」2022年度第一期中期票據（併購）的註冊報告12日狀態更新為「註冊完成」，這被視為化解民營房企債務...

對大陸出口創新高　陸委會：科技發展依賴台灣零組件

財政部數據顯示，2021年台灣對中國大陸出口佔比42.3%，仍居各市場之冠，規模1,889億美元再創新高，對於貿易依存度...

陸商務部：陸跨境電商5年增近10倍 去年保持雙位數增長

大陸商務部新聞發言人束玨婷13日指出，近年來，中國外貿新型態蓬勃發展，持續創新，跨境電商五年增長近10倍，去年繼續保持雙...

馬化騰輸誠：騰訊受益國家發展 隨時可被替換

騰訊控股董事會主席馬化騰，在2021年員工大會上表示，騰訊只是國家社會大發展期間的一家普通公司，是國家發展浪潮下的受益者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。