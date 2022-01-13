對大陸出口創新高　陸委會：科技發展依賴台灣零組件

財政部數據顯示，2021年台灣對中國大陸出口佔比42.3%，仍居各市場之冠，規模1,889億美元再創新高，對於貿易依存度「不減反增」的討論，陸委會發言人邱垂正13日說，這是因為大陸科技發展，依賴台灣進口零組件。但他也強調，「兩岸經貿是台灣經貿重要一環，卻非全部。」

邱垂正說，台灣的政策是發展多元的對外經貿關係，積極爭取參與雙邊經濟合作及區域經濟的整合，包括CPTPP、台美自由貿易協定（BTA）等，並加速推動新南向政策，以提升台灣對外經濟的格局、多元性及競爭力。

至於對中國大陸出口屢創新高，邱垂正指出，按財政部關務署說明，隨全球經濟穩定復甦、創新科技應用及數位轉型，去年台灣進出口總值登歷史新高，對陸港、美國、東協、歐洲及日本五大貿易夥伴出口規模齊創新高。

他說，其中，中國大陸方面因高科技產業的發展需要，依賴自台灣大量進口的電子零組件及資通訊產品，去年台灣出口到中國大陸的商品中，電子設備及其零組件就佔超過六成。但邱垂正說，「兩岸經貿是台灣經貿重要一環，卻非全部」。

至於大陸國台辦12日指出，台資企業可享RCEP優惠之因應，以及政府歡迎台商回流政策進展，邱垂正表示，2019年實施的「歡迎台商回台投資行動方案」，已於今年1月10日獲核定方案延長三年，投資台灣三大方案並將加碼優惠貸款額度4,300億元，預計三年帶動企業投資台灣9,000億元。

邱垂正說，依照經濟部「投資台灣事務所」公布，截至今年1月7日為止，經濟部已核准255家企業申請適用回台投資優惠方案，投資金額達1兆390億元，預估可創造超過80,678個就業機會。