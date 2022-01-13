陸房地產併購貸不再計入「三道紅線」 國資正洽談項目

大陸房企人士證實，房地產併購貸款不再計入「三道紅線」，有部分大陸央企、國企正多方接觸核心城市的優質項目，雖公布確定性的交易少數，但市場上有很多項目都在談收購事宜，買賣雙方及相關中介「暗流湧動」。此外，多家銀行稱收到要求金融機構對房地產行業併購提供金融支持的通知，已做好房地產併購貸款等業務的額度安排。

「三道紅線」是大陸對房地產業劃出的三道指標，即剔除預收款的資產負債率不得大於70％、凈負債率不得大於100％、現金短債比不得小於1倍。

證券日報報導，在新動態下，近日有消息指出，世茂集團位於上海南京東路的世茂廣場，已初步確定由上海國資接盤，交易對價超過人民幣100億元（約新台幣441億元）。據了解，該項目被認為是世茂集團的核心資產之一，若以逾人民幣100億元的價格整體出售，相當於市場價並未打折。

公開資料顯示，上海世茂廣場主體建築分為兩部分，包括酒店及商業。其中，商業部分2017年進行過一次全面升級改造，並於2018年9月重新開業，2019年、2020年間，實現租金收入人民幣2.3億元、2.08億元，是同期世茂集團租金收入最高的商業項目；酒店部分原為世茂皇家艾美酒店，今年1月1日更換為康萊德酒店，2018年至2020年間，由於裝修及疫情所致，收入逐漸遞減，從近人民幣3億元走低至逾1億元。

對此，11日，世茂集團發布澄清公告指出，並未就出售上海世茂廣場訂立初步協議，但也表示，正在與若干潛在買家就出售若干物業進行討論，在合適的條件下會考慮出售部分資產以降低負債。

中指研究院企業事業部研究副總監陳星指出，出險企業首先要自救，處置現有資產是最快、也最常用的方式，在當前大陸房企流動性危機多發的情況下，出售資產的現象會越來越多。大型企業的資產種類較多、素質較好，市場上感興趣的企業也比較多，也更容易成交。

出險企業項目承債式收購不納入「三道紅線」監管，陳星認為，這將大大提升房企參與收併購的積極性。