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半導體短缺影響 大衆2021年在華電動汽車銷量不及預期

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大衆汽車去年在中國的電動汽車銷量比預期的低1萬輛，在遭遇來自中國本土品牌的激烈競爭的同時，大衆在其最大市場上的銷量還受到了半導體短缺的打擊。美聯社
大衆汽車去年在中國的電動汽車銷量比預期的低1萬輛，在遭遇來自中國本土品牌的激烈競爭的同時，大衆在其最大市場上的銷量還受到了半導體短缺的打擊。美聯社

集微網消息，大衆汽車去年在中國的電動汽車銷量比預期的低1萬輛。在遭遇來自中國本土品牌的激烈競爭的同時，大衆在其最大市場上的銷量還受到了半導體短缺的打擊。

據英國《金融時報》報道，大衆汽車的5款旗艦ID車型共售出7萬輛，這5款車型大多是在過去一年推出的，原定的2021年目標銷量在8萬至10萬輛之間。包括奧迪和保時捷在內的整個大衆集團去年共計在中國交付了330萬輛汽車，比2020年減少14%。該公司高管表示中國買家正被更新鮮的電動品牌所吸引，而這些品牌與傳統汽車製造商沒有關系。

長期擔任大衆汽車集團中國首蓆執行官的馮思翰(Stephan Wöllenstein)表示：“2021年是我們進入中國以來最具挑戰性的年份之一。”馮思翰將於今年晚些時候卸任。

而在遭遇來自中國本土品牌的激烈競爭的同時，大衆汽車在其最大市場上的銷量還受到了半導體短缺的打擊。馮思翰稱，雖然公司的訂單充足，但由於半導體短缺，生產與需求無法相匹配，而且雪上加霜的是，新冠疫情導致大衆及其供應商方面的工廠關停。

過去幾十年來，中國一直是大衆最大、最賺錢的市場，其與中國一汽及上汽組建的兩家合資企業一直是該集團的增長引擎。然而近年來受到年輕中國本土品牌的競爭，大衆過去幾年在中國的盈利一直在下滑。

大衆希望2022年能至少能賣出14萬輛ID車型。但馮思翰在周二的一場新聞發佈會上告訴媒體，“就我們目前看到的半導體供應情況而言，目前還不能保証”這個目標數字。

品牌 半導體 疫情

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