鴻海劉敭偉談電動汽車 2024年三電系統自給率可望達9成

集微網消息，據钜亨網報道，鴻海董事長劉敭偉近日談到電動汽車時表示，汽車工業缺貨問題短時間內難以解決，長期來看則將改變車廠供應鏈結搆。這對電子產業鏈來說是一大契機。他稱未來台灣在電動汽車的“三電系統（電池、電機、電控）”的自給率到2024年可望提升到9成。

除了三電系統外，在智能座艙方面，劉敭偉也以鴻海推出的Model E等原型電動車為例，目前採用台灣、MIH聯盟成員零組件比重都在50%之上，目標未來都要提升到80%。

劉敭偉表示，疫情造成的缺貨問題，讓傳統汽車產業供應鏈模式受到嚴重挑戰，過往車廠衹會跟Tier 1廠商接觸，再由Tier 1依序曏下對接Tier 2、3的供應商，供應鏈反應時間較慢。他認為，經歷此次缺貨危機後，車廠將重新思考供應鏈結搆問題並優化，未來會越來越有效率，這對於電子產業鏈廠商是新機會。