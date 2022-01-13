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大陸上月物價回落 去年CPI漲0.9%

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
2021年12月份中國大陸CPI同比漲幅回落，圖為山西太原消費者在超市選購豬肉。（中新社）
2021年12月份中國大陸CPI同比漲幅回落，圖為山西太原消費者在超市選購豬肉。（中新社）

中國大陸2021年12月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）年比漲幅雙雙回落。其中，CPI上月上漲1.5%，2021年全年上漲0.9%；PPI上月上漲10.3%，2021年全年上漲8.1%。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟說，大陸上月CPI漲1.5%，漲幅比前一個月回落0.8個百分點。其中，食品價格年比由上月上漲1.6%轉為下降1.2%，影響CPI下降約0.22個百分點。

食品中，豬肉價格下降36.7%，降幅比前一個月擴大4.0個百分點；鮮菜價格上漲10.6%，漲幅比上月大幅回落20.0個百分點。

非食品價格上漲2.1%，漲幅比上月回落0.4個百分點，影響CPI上漲約1.69個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲2.9%，漲幅回落1.0個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲23.0%和25.4%，漲幅均比上月回落較多。

董莉娟表示，受「保供穩價」政策效果持續顯現，加上原油等部分國際大宗商品價格走低影響，大陸上個月工業品價格也有所回落。

大陸去年12月PPI年比上漲10.3%，漲幅比前一個月回落2.6個百分點。其中，生產資料價格上漲13.4%，漲幅回落3.6個百分點；生活資料價格上漲1.0%，漲幅與前一個月相同。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有37個，與上月相同。

據中新網報導，海通證券宏觀首席分析師梁中華表示，今年、至少上半年的消費回升力度或仍然較弱，在終端需求不強的背景下，PPI向CPI的傳導也不宜高估。預計今年大陸CPI將保持2%-3%左右的溫和回升。

中誠信國際研究院研究員張文宇則認為，2022年隨著投資、消費端的邊際修復帶動相關服務業價格回升以及豬肉價格對CPI上行的拖累逐漸減輕，大陸CPI今年全年可能出現小幅上行走勢，考慮到「翹尾因素」影響，年中或為全年高點。

CPI

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