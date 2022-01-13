長三角一體化示範區 拚提升綠值

長三角生態綠色一體化發展示範區理事會11日召開第五次全體會議，提出將「碳中和」「碳達峰」新增進入制度創新重點領域，創新低碳發展路徑，著力提升項目建設和區域發展的「綠值」。

中新社報導，長三角一體化示範區執委會主任華源說，2022年，長三角一體化示範區將探索建立統一的環境、社會和公司治理（ESG）標準，以及實施跨域共保的示範區綠色保險制度。

在綠色金融領域，此前滬蘇浙皖三省一市相關部門已協同制定綠色金融評價定性指標體系，實現區域綠色金融評價標準的基本統一。下一步，相關部門還將會同示範區執委會推進示範區數位人民幣創新試點工作、引導和鼓勵銀行業金融機構發展綠色信貸、發行綠色債券，支持示範區「三農」、小微企業綠色發展；支持示範區金融同城化服務創新發展聯盟成立綠色金融專委會；持續推動銀行業金融機構開展環境信息披露。

流域綠色治理方面，大陸水利部太湖局相關負責人表示，將配合示範區執委會開展「碳達峰」「碳中和」研究工作，支持示範區推出相關工作實施意見；開展長三角地區典型跨界流域（太浦河）生態補償機制研究。

上海市青浦區代區長楊小菁說，將積極打造長三角生態綠色文旅產業創新發展集聚區、攜手長三角高校共建可持續發展大學聯盟、推進汙染控制與資源化研究重點實驗室建設。