上海浦東 去年生產總值增10％

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

11日正在舉行的上海市浦東新區兩會上，浦東新區區長杭迎偉在作政府工作報告時透露，2021年浦東新區預計地區生產總值達1.45兆元左右，同比增長10%左右。

中新社報導，杭迎偉表示，2022年，浦東新區將持續發力戰略性新興產業。加快打造集成電路、生物醫藥、人工智能三大世界級產業集群，戰略性新興產業製造業產值占工業總產值比重保持在45%以上。

「中國芯」是浦東六大硬核產業之一。作為2022年重大項目集中開工活動之一—中芯國際集成電路製造有限公司臨港基地4日宣告啟動建設。此前中芯國際發布的公告顯示，將規劃建設每月產能為10萬片的12吋晶圓代工生產線項目，帶動設計、設備、材料、封測等全產業鏈發展。

對於產業發展空間，2022年浦東新區將探索按規劃期實施的總量管控模式，建立不同產業用地類型合理轉換機制，提升混合用地比例，加大產業用地供給，實現「好項目不缺土地，好產業不缺空間」。

數位化轉型亦是浦東經濟2022年的重要任務之一。去年11月，上海數據交易所在浦東揭牌成立並啟動全數位化交易系統。

杭迎偉說，浦東新區今年將以上海數據交易所等為載體，加快集聚數據加工、數據評估、數據交易服務等數商企業，推動數據賦能產業。此外，浦東還將實施產業數位化躍升計畫，加快製造業、服務業、農業的數位化轉型。

上海 中芯

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