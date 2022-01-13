大陸新能源車銷量 全球第一

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸工信部12日發布數據顯示，2021年，面對內外部複雜多變的經濟形勢和來自供應鏈的壓力，中國大陸新能源汽車銷售完成352.1萬輛，連續7年位居全球第一。

新華社報導，「從走勢情況來看，2021年全年新能源汽車保持了產銷兩旺的發展局面。」中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒說，新能源汽車市場銷量增長迅猛，有力支撐汽車市場需求。值得關注的是，新能源汽車出口表現突出。2021年新能源汽車出口31萬輛。

配套設施的逐步完善，為產業快速發展奠定基礎。截至2021年底，中國大陸累計建成充電站7.5萬座，充電樁261.7萬個，換電站1298個。

大陸工信部裝備工業一司副司長郭守剛說，大陸新能源汽車已進入加速發展新階段，但也面臨國際競爭壓力增大、穩定產業鏈供應鏈等問題。2022年，大陸工信部將加快充換電基礎設施建設，持續開展好新能源汽車下鄉、換電模式試點工作。

郭守剛表示，希望大陸各地推出更多停車、充電等使用環節的優惠政策，優化汽車限購措施，為促進新能源汽車消費創造良好環境。

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