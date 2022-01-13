東方航天港 已簽約5領域10項目

自東方航天港項目建設以來，山東海陽以發射帶動製造應用，正崛起中國大陸首個集海上發射、星箭產研等於一體的百億級商業航天產業集群。

中新社報導，2019年6月，長征十一號固體運載火箭以海陽港作為出海母港，成功實施中國大陸首次海上發射，成為中國大陸唯一的海上發射母港。

首次海上發射成功後，山東省、煙台市、海陽市三級聯動，成立東方航天港重大工程指揮部，打造東方航天港。2020年11月，東方航天港總裝首發火箭長征十一號遙九火箭出廠，實現山東火箭製造零的突破。2021年10月，大陸首艘用於海上發射任務的專業化海上衛星發射工程船在東方航天港開工。

截至目前，東方航天港累計簽約項目10個，涉及星箭研發製造、航天高端配套、衛星數據應用、航天+海工裝備、航天文化旅遊五大領域。如今，商業固體火箭海陽產業基地一期工程已投入使用，具備年產10發固體運載火箭總裝測試能力。中科院空天院海陽分院、衛星數據應用中心、商業固體火箭海陽產業基地二期、星河動力商業固體火箭研發製造基地等項目加快推進。

星河動力（北京）空間科技有限公司副總裁岳喜舉稱，正在海陽建設商業固體運載火箭創新研發製造基地，用於谷神星一號商業運載火箭技術創新、批量化生產和快捷發射。

這些航天項目還帶動海陽市裝備製造、金屬材料、機械電子等傳統產業，並助推新材料、新能源、衛星網絡等新興產業發展，吸引上下游產業鏈集聚，總產值將超百億元人民幣。