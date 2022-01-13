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台灣教授愛上刺梨 研發近百專利

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

若2009年余嚴尊沒在台北國際食品展留意到那張寫著「山王之果、維C之王」的貴州刺梨海報，或許他還會繼續在台灣宜蘭大學任教。刺梨就像它所含營養成分一樣神奇，讓余嚴尊著迷。

中新社報導，「對於我而言，發現刺梨就像發現一片新大陸一樣，讓人興奮。」身為食品科學系教授的余嚴尊說，沒想到貴州生長著刺梨這麼好的果實，當時就想著把刺梨研究透徹。

為研究刺梨，2009年至2015年，余嚴尊每年往返台灣與貴州五六次，後來在家人的支持下，他放下人人稱羨的大學教授工作到貴州，全身心撲在刺梨身上。

余嚴尊現在是中國刺梨產業研究院副院長，為讓外界重新認識刺梨，余嚴尊與研究院的團隊一起，讓刺梨在保健、藥妝上面做文章。比如刺梨籽油，富含抗氧化物質，過去被當作廢棄物或者飼料，如今開發成護膚品，提高其附加值。

在余嚴尊看來，科技是為產業服務的，但在貴州，科技與產業發展卻有著一定的距離感。為讓學術界和產業界兩條腿一起走路，余嚴尊與鄭魯平成立了中國刺梨產業研究院以及貴州省刺梨學會，為刺梨發展賦能。

「我和鄭魯平院長還一起開發了刺梨咖啡、刺梨紅茶等產品，風味獨特，不僅帶有刺梨的芳香還有茶葉清香。」余嚴尊說，到目前為止，刺梨在保健和藥妝方面已開發了七八十種產品，申請近百項專利。目前，貴州刺梨種植面積達210萬畝，產業綜合產值超50億元人民幣，帶動上百萬人致富增收。

在大陸期間，余嚴尊除了研究刺梨，還指導貴州高校學生進行科研與實踐創新，並在福建一所高校的閩台班傳授食品專業知識。

高校 宜蘭大學 福建

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