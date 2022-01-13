300城賣地收入 6年來首見下滑

2021年，大陸土地市場熄火。主要城市自2015年以來持續上升的土地出讓收入也出現首次下滑。業內人士預計，隨著政策調整和市場信心逐漸恢復，2022年，土地市場仍將以穩為主，不同區域間分化加大，其中，長三角或仍為房企投資的聚焦地。

中新社報導，中指研究院日前公布數據顯示，2021年全年，大陸300城市成交各類用地20.2億平方公尺，同比下降17.1%；出讓金總額為5.6兆元（人民幣，下同），同比下滑9%。

這是自2015年以來300城土地出讓收入首次同比下降。克而瑞研究中心也指出，和2020年相比，2021年土地成交熱度明顯走低。

土地市場降溫的原因，中指研究院常務副院長黃瑜分析稱，下半年，房地產開發企業資金壓力明顯加大，疊加土拍規則調整、購房者置業情緒回落等，土地市場迅速降溫。其中重要的時間節點是去年8月中旬各地推出土拍新政。2021年的第二批次集中供地在規則上明顯升級，例如：許多城市設定單宗地溢價率上限為15%，嚴審企業資格與資金來源等。

在第二批次集中供地遇冷後，部分城市調整第三批次供地規則，適當減輕房企資金壓力。例如：南京第三批集中供地降低企業資質門檻以及放寬聯合拿地的限制。黃瑜預計，今年各地將結合當地土地市場的變化繼續優化調整土拍規則，放寬參拍門檻、提升地塊利潤空間等，提高企業拿地積極性。

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤也指出，未來幾個月房地產政策可能會進一步溫和轉鬆、執行上更為靈活，緩解房地產市場的下行壓力。其中，包括土地出讓規則的調整。

多家研究機構數據顯示，2021年，長三角城市土地出讓收入居前。例如：中指研究院數據顯示，2021年土地出讓收入排前十位城市中，長三角占據6席。中原地產研究中心統計數據顯示，去年，百城土地出讓收入排名前兩位是上海和杭州，均為長三角城市。

黃瑜認為，長三角地區憑藉較強的區域經濟基本面、人口的大規模流入、強勁的居民購買力、區域協調發展規劃的利好因素等，仍是房企投資的重點區域之一。