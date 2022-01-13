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瑞銀預測 今年大陸債市外資約1250億

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

瑞銀證券中國利率市場策略分析師夏愔愔11日在一場媒體電話會上指出，2022年中國大陸債券市場外資流入規模或達1000億至1250億美元，這與該機構對2021年市場的預測大致相當，並未出現明顯降低。

中新社報導，夏愔愔表示，從外資流入規模來看，有兩方面考慮：一是今年美聯儲預計會有加息動作，中美利差有可能有一定收窄，而且人民幣匯率面臨一定貶值壓力，境外機構主動配置中國債券的需求有可能會受到影響。但另一方面，富時羅素公司正式將中國大陸國債納入富時世界國債指數（WGBI）。瑞銀預計，今年還會有因此帶來的境外機構對中國大陸國債的持續配置需求。

綜合兩方面因素，瑞銀預計，2022年中國大陸債券市場能够獲得的外資流入規模可能在1000億美元至1250億美元左右，其中大約有860億美元至1000億美元規模流入國債市場。

瑞銀預測，今年中國大陸利率債淨發行規模在9.4兆元人民幣左右，其中2.7兆元人民幣是國債，此外絕大部分是地方政府債。整體來看，從供求關係來說，債市並不會面臨明顯的供給上升壓力。

夏愔愔認為，若今年中國大陸經濟增速更強勁反彈，10年期國債收益率可能升至3.4%-3.5%；若經濟繼續走弱，政策放鬆力度加大，10年期國債收益率可能回落至2.5%-2.6%。

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