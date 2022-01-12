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陸工信部：預計今年汽車晶片供應短缺情況會逐漸緩解

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸工信部裝備工業一司司長王衛明12日指出，預計今年汽車晶片供應短缺情況將會逐漸緩解。圖／取自新浪網
大陸工信部裝備工業一司司長王衛明12日指出，預計今年汽車晶片供應短缺情況將會逐漸緩解。圖／取自新浪網

大陸工信部裝備工業一司司長王衛明12日指出，當前全球主要晶片企業已逐漸加大汽車晶片生產供應，晶片產能將於今年下半年陸續釋放，預計今年汽車晶片供應短缺情況將會逐漸緩解。

澎湃新聞報導，王衛明12日在2021年汽車工業發展情況新聞發布會上表示，自2020年以來，大陸汽車行業企業一直受到晶片短缺問題的困擾，去年更是深感「芯（晶片）」痛，國內外多家汽車企業因此減產或短期停產，這一輪汽車晶片短缺的影響因素很多，既有晶片產業自身的周期性影響，也有疫情、生產工廠火災等突發性的因素影響。

他指出，大陸工信部一直密切關注，並積極應對汽車晶片短缺問題，多措並舉保障汽車晶片供應，維護汽車工業穩定運行，近期重點開展了以下幾項工作：第一，健全工作機制。組建了汽車半導體推廣應用工作組，建立重點整車企業生產情況周報制度，多次召開地方工信主管部門、行業協會和重點企業參加的協調會議，加強供需聯繫和工作協同，推動提升汽車晶片的供給能力。

第二，加強供需聯繫。發揮行業組織溝通協調作用，指導成立中國汽車芯（晶）片產業創新聯盟等；支持行業機構搭建供需資訊對接平台，上下游溝通協調管道，加強汽車和零組件企業與晶片廠商的直接溝通交流，及時推動協調解決各類問題和困難。

第三，強化政策保障，協調相關部門和地方政府給予財政資金、稅收優惠、保險補償等支持政策，配合市場監管總局處理汽車晶片領域囤積居奇、哄抬價格等不正當競爭行為，加快汽車晶片標準體系建設和細分領域技術標準研製建設汽車晶片測試和應用推廣公共服務平台，努力營造良好的發展環境。

王衛明強調，大陸工信部將加大汽車晶片保供力度，同時，引導企業優化供應鏈布局，統籌推進汽車晶片推廣應用聯合攻關，引導社會資本積極投資生產製造和封裝測試，提升汽車晶片的供給能力。

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