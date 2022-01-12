提前12天 恒大宣布恒馳5首車下線

深陷資金問題的恒大集團12日宣布，恒大汽車恒馳5首車已正式下線，比原定時間提前12天。

恒馳官方還公布一段影片，展現工廠正努力生產的狀態。這是恒大汽車推出的第一款車型，首車下線代表恒馳進入量產倒數計時階段。

華爾街見聞報導，2021年11月9日，恒大汽車恒馳5 LX現身工信部新車申報目錄。據先前恒大汽車的車型規劃顯示，恒馳5定位於A級SUV，售價人民幣20萬元（新台幣86萬元）以下，對標奧迪Q3、BMW X1等車型，為恒大汽車家族定位低、價格便宜的車型。

恒大的造車之路要追溯到2019年。那一年8月，恒大正式發布新能源汽車品牌恒馳，開啟造車之路，按照恒大集團創辦人許家印的計畫，恒大將用3到5年時間，建成全世界規模最大、實力最強的新能源車企，並在10年內達到產銷500萬輛的目標。

恒大先前一共發布14款車型，為了加快造車進程，恒大採用了「買買買」的併購模式，2019年1月，恒大先是收購汽車公司NEVS 51%的股權，以此獲得生產資質，此後又連續投資、並購多家電動車產業鏈企業，涉及動力總成、輪轂電機、底盤架構等多個領域，並在多地拿地建廠。

不過，恒大的造車之路可謂是一波多折，造車燒錢已是行業常識，蔚來汽車董事長李斌曾表示，沒有人民幣200億別想造車，但恒大投入的資金早已超過了這個數字。

去年3月，恒大汽車召開2020年全年業績發布會，管理層透露，「恒大汽車在新能源汽車產業累計總投入人民幣474億元。」其中整車研發設計、動力電池、自動駕駛及智慧網聯等領域的投入為人民幣249億元。

然而，投入重金的恒大，還沒造車一輛車，就傳出一度打算賣掉恒大汽車的消息。

2021年8月10日，恒大集團曾發布公告表示，「正在接觸幾家潛在獨立協力廠商投資者探討有關出售本公司旗下部分資產」，其中的「部分資產」就包括恒大汽車。

恒大汽車2021年上半年盈利預警公告預計，2021年上半年淨虧損人民幣48億元。從2019年恒馳亮相算起，截至2021年上半年，恒大汽車已經虧損人民幣174億元。

隨著恒大資金吃緊，還處於燒錢階段的恒大汽車變得前途未卜。2021年9月26日晚間，恒大汽車又發布公告，與海通證券雙方同意終止科創板上市輔導協議，並將會向證監督員會深圳監管局報告，因此建議發行人民幣股份將不再繼續進行。

恒大汽車IPO暫停，在外界看來，許家印造車的夢想可能就此終結，但隨著恒大汽車首款量產車恒馳5首車正式下線，造車夢似乎又得以延續。