救房市 大陸多地打響購房補貼大戰

為活絡房市，據陸媒「每日經濟新聞」報導，近半個月已有七座城市實行購房補貼，甚至有城市對產業人才最高住房補貼金可達人民幣600萬（約新台幣2,604萬元）。

據《每日經濟新聞》不完全統計，近半月來，已有包括保定、玉林、亳州、昆明、長春、珠海等在內的至少7城公布涉及購房補貼的相關政策。

比如珠海9日推出最高人民幣600萬元的住房補貼、80萬元生活補貼、3.8萬元租房補貼等「住房獎補」，6折租住人才安居住房，人才公寓申請入住「零等待」；保定7日針對在該市落戶的非保定籍高校畢業生，在中心城區購買家庭首套住房（含新建商品住房及二手住房），享受博士人民幣15萬元、碩士6萬元、大學生2萬元購房補貼等。

除了對購房者直接給現金補貼外，部分城市還以購房契稅形式給予補貼，且補貼人並不限於人才政策範圍。比如玉林提出按購房所繳納的契稅為基數給予50%的補貼，契稅補貼按照先繳後補的原則發放；桂平也有類似政策，按程序依法向稅務部門繳納契稅的，可享受已繳納契稅100%補貼（不限首套，包括多套）。

報導指出，目前發布購房補貼政策的城市多以三、四線城市為主，某種程度上反映三四線城市房地產市場去化壓力大等問題。

據上海易居房地產研究院發布的《全國百城住宅庫存報告》顯示，截至2021年11月底，100個城市新建商品住宅供應量為4495萬平方米，而成交量為3437萬平方公尺，呈現了「供大於求」態勢。

其中三、四線城市庫存攀升態勢最明顯，出現連續37個月庫存規模較去年同期正增長的態勢。相比一二線城市，三四線城市庫存積壓的現象最明顯。從具體數據來看，截至2021年11月底，100個城市中，一、二、三四線的新建商品住宅庫存總量分別為3052萬、26571萬和22487萬平方公尺，較上期增幅分別為3.2%、1.5%和2.6%，年增幅分別為-2.9%、-0.9%和6.7%。

上海易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，「類似補貼政策進一步體現了各地積極創造營商環境的導向，對於後續人口的加快導入、購房成本的降低等有積極作用，客觀上也有助於促進市場交易的活躍。」