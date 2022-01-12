快訊

獨／他赴景美醫院打流感疫苗卻被接種高端 第3劑還要多等91天

航空迷拍到F-16V戰機失事前影像 疑墜海前飛官昏迷失能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

救房市 大陸多地打響購房補貼大戰

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸官方為維持房地產市場穩定，北京、上海等各主要城市的銀行，也開始加速房貸放款，有助活絡低迷的房市。（中新社）
大陸官方為維持房地產市場穩定，北京、上海等各主要城市的銀行，也開始加速房貸放款，有助活絡低迷的房市。（中新社）

為活絡房市，據陸媒「每日經濟新聞」報導，近半個月已有七座城市實行購房補貼，甚至有城市對產業人才最高住房補貼金可達人民幣600萬（約新台幣2,604萬元）。

據《每日經濟新聞》不完全統計，近半月來，已有包括保定、玉林、亳州、昆明、長春、珠海等在內的至少7城公布涉及購房補貼的相關政策。

比如珠海9日推出最高人民幣600萬元的住房補貼、80萬元生活補貼、3.8萬元租房補貼等「住房獎補」，6折租住人才安居住房，人才公寓申請入住「零等待」；保定7日針對在該市落戶的非保定籍高校畢業生，在中心城區購買家庭首套住房（含新建商品住房及二手住房），享受博士人民幣15萬元、碩士6萬元、大學生2萬元購房補貼等。

除了對購房者直接給現金補貼外，部分城市還以購房契稅形式給予補貼，且補貼人並不限於人才政策範圍。比如玉林提出按購房所繳納的契稅為基數給予50%的補貼，契稅補貼按照先繳後補的原則發放；桂平也有類似政策，按程序依法向稅務部門繳納契稅的，可享受已繳納契稅100%補貼（不限首套，包括多套）。

報導指出，目前發布購房補貼政策的城市多以三、四線城市為主，某種程度上反映三四線城市房地產市場去化壓力大等問題。

據上海易居房地產研究院發布的《全國百城住宅庫存報告》顯示，截至2021年11月底，100個城市新建商品住宅供應量為4495萬平方米，而成交量為3437萬平方公尺，呈現了「供大於求」態勢。

其中三、四線城市庫存攀升態勢最明顯，出現連續37個月庫存規模較去年同期正增長的態勢。相比一二線城市，三四線城市庫存積壓的現象最明顯。從具體數據來看，截至2021年11月底，100個城市中，一、二、三四線的新建商品住宅庫存總量分別為3052萬、26571萬和22487萬平方公尺，較上期增幅分別為3.2%、1.5%和2.6%，年增幅分別為-2.9%、-0.9%和6.7%。

上海易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，「類似補貼政策進一步體現了各地積極創造營商環境的導向，對於後續人口的加快導入、購房成本的降低等有積極作用，客觀上也有助於促進市場交易的活躍。」

人民幣 房地產

延伸閱讀

歐美Omicron將群體免疫 留美醫師：大陸清零難防

大陸南京景區推「女性免費」優惠 遭投訴性別歧視

WSBL／旅外6年回歸 黃品蓁多斜槓身分

石斑魚被大陸檢出禁藥 漁業署複查抽驗結果出爐了

相關新聞

準備從紐約退市 傳滴滴出行與港交所商討上市事宜

據知情人士表示，大陸網約車龍頭「滴滴出行」正在商討在第二季啟動在香港上市的事宜，並準備從紐約退市，而赴港上市的財務條款仍...

救房市 大陸多地打響購房補貼大戰

為活絡房市，據陸媒「每日經濟新聞」報導，近半個月已有七座城市實行購房補貼，甚至有城市對產業人才最高住房補貼金可達人民幣6...

官方政策發力 陸12月M1、M2雙雙回升

中國人民銀行（大陸央行）於12日發布2021年金融統計數據報告和社會融資規模數據顯示，12月末廣義貨幣（M1）、狹義貨幣...

提前12天 恒大宣布恒馳5首車下線

深陷資金問題的恒大集團12日宣布，恒大汽車恒馳5首車已正式下線，比原定時間提前12天。

大陸數位經濟「十四五」規劃 加大6G研發

大陸國務院12日公布《「十四五」數字（數位）經濟發展規劃》，提出目標到2025年，數位經濟核心產業增加值，佔GDP比重達...

大陸去年12月新能源汽車銷量增1.1倍 再創新高

中國汽車工業協會（簡稱「中汽協）12日公布，去年12月大陸汽車銷量278.6萬輛，年減1.6%，但月增10.5%，去年全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。