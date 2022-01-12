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特斯拉上月銷首破7萬輛 上海工廠貢獻去年全球一半新車

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
特斯拉中國去年12月交付量首破7萬輛，創歷史新高。路透
特斯拉中國去年12月交付量首破7萬輛，創歷史新高。路透

根據大陸乘用車市場信息聯席會（簡稱「乘聯會」）公布的數據，特斯拉中國12月交付量首破7萬輛，創歷史新高，而特斯拉上海超級工廠去年以48.41萬輛的年度交付量，佔據全球版圖的「半壁江山」。

澎湃新聞報導，乘聯會11日發布的數據顯示，特斯拉中國12月交付量達70,847輛，創歷史新高，這也是特斯拉中國首次進入月銷7萬輛的門檻。在新能源乘用車廠商月度批發銷量排名中位列第二，僅次於比亞迪。

據特斯拉方面，2021年全年特斯拉上海超級工廠實現了48.41萬輛的年度交付量，遠超2020年的14.45萬輛交付量，實現年增235%，幾乎與特斯拉2020年的49.95萬輛全球交付量持平。

值得注意的是，特斯拉日前公布的2021年全球交付量為93.6萬輛。也就是說，特斯拉中國交付量占比高達51.7%，佔據全球版圖的「半壁江山」。

在出口方面，上海超級工廠貢獻了超過16萬輛的海市場外交付，覆蓋了歐洲、亞洲等10多個國家，其中，Model 3在2021年的出口量已超過13萬輛。

同時，2021年開始在中國市場開啟交付的Model Y也取得了不俗的成績，全年交付量為20.01萬輛。

特斯拉先前公布，特斯拉上海超級工廠產能已超過45萬輛，每天可生產超過1,600輛Model Y車身和超過2,000輛的Model 3車身。

研究機構New Street Research先前曾預測，上海工廠2022年上半年交付量可達到每季18.5萬輛，並將逐漸增長。

New Street Research分析認為，特斯拉在2022年全球產能可以達到150萬輛。

特斯拉CEO馬斯克曾表示，特斯拉有信心能保持50%以上的交付量增長率。預期2030年實現2,000萬輛的年交付量。

特斯拉 上海 馬斯克

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