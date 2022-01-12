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陸銀保監會公布保險機構董監事規範 不稱職將受懲處

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
中國大陸銀保監會發布指南規範保險機構董監事。路透
中國大陸銀保監會發布指南規範保險機構董監事。路透

北京商報報導，中國大陸《保險機構董事監事履職評價實施指南》正式發布。《實施指南》要求保險機構依照法律法規和監管規定，對董事和監事的履職情況開展評價。這被視為北京當局對保險業監管的又一動作。

北京商報指出，為健全保險機構公司治理，規範董事監事履職行為，《保險機構董事監事履職評價實施指南》正式發布。《實施指南》要求保險機構依照法律法規和監管規定，對董事和監事的履職情況開展評價。

評價結果將被劃分為稱職、基本稱職、不稱職三個級別。評價結果為「基本稱職」的董事監事，董事會和監事會應當組織會談，向董事監事本人提出限期改進要求；評價結果為「不稱職」的董事監事，可由其主動辭去職務，或由保險機構按照有關程序罷免並報告監管部門，同時相應扣減其作為董事監事的部分或全部薪酬。

事實上，中國大陸銀保監會去年1月29日至3月1日即公布《銀行保險機構董事監事履職評價辦法（試行）》，向社會公開徵求意見，金融機構、行業自律組織、專家學者和社會公衆給予廣泛的關注。希望對保險機構董事監事獨立性缺失、不盡責不履職等亂象進行規範。

據中國大陸銀保監會10日公布的訊息顯示，截至2021年11月底，中國大陸保險業共有法人機構238家，總資產共計人民幣24.6兆元，保險資金通過多種方式為實體經濟融資20.4兆元，已連續四年保持全球第二大保險市場地位。

但中國大陸保險業也是被處罰較多的行業。普華永道根據公開訊息梳理總結的《2021年度保險行業監管處罰分析》顯示，2021年度銀保監會及其派出機構共開出2,182張保險監管罰單，涉及307家保險機構，罰單總金額約人民幣3.03億元。

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